【學界D1游泳．手記】學體會賜的一道難題　記者只是想做好採訪

學界體育聯會昨午（17日）宣布將暫停安排所有本年度於比賽場區內進行直播及採訪的相關安排，今日即以港九區學界D1游泳賽首試水溫。

對於學體會的新規則，行家（體育記者）們紛紛表示不滿，特別學體會以「在安排上仍存在許多不確定因素，以及需集中處理繁瑣的賽務」為由，拒絕讓記者們進出平日慣常的攝影及採訪區域，不單阻礙記者們的工作流程，更影響照片取材的自主。

只是想說，在僅有的資源下，記者面對前所未有的挑戰。

學界D1游泳：觀眾席不乏空位，不少人表示今屆學界D1游泳的氣氛比往年差。（張倩儀攝）

香港學界體育聯會就本學年賽事採訪安排早前所發聲明：

因應近期各種不確定因素影響，十月上旬起，本會多項學界體育運動比賽都需要重新安排、補賽或甚至取消以確保參加者安全，學界賽事大受影響。 在僅有的資源下，本會面對前所未有的挑戰。然而，首要目標是盡力編配賽事，以提供學生可以繼續參賽的機會，但考慮到未來賽事，在安排上仍存在許多不確定因素，以及需集中處理繁瑣的賽務 ，所以本會作出相應調動，暫停安排所有本年度於比賽場區內進行直播及採訪的相關安排。 本會為此決定深感抱歉，並感謝各傳媒機構一直對學界體育運動的支持！

學界D1游泳：雖然打氣團人數比去年少大半，但同學仍盡力為泳手加油。（張倩儀攝）

記者工作大大受阻

踏入九龍公園泳池門口，工作人員先檢查學體會批發的記者證，再到紀錄室報到。以證換取記者背心後，工作人員重申拍攝及採訪區域只限於看台和VIP席上。但期間仍有記者走入池邊而大會未發現和阻止，「違規」逗留好一段時間；被發現後才被勸回看台，大會始安排保安員於池邊看守，更讓各記者懷疑新規則的必要性。再者，到池邊採訪，記者們都習慣成自然，採訪又是否會成為「繁瑣的賽務」以外的負擔？

或許在行外人甚至是學體會的眼中，記者只要有位置拍攝就是一個合理的安排，但比賽照片大概不只以紀錄為目的。當然從高處取景也是一種方法，但記者卻不能從不同角度留住精彩一刻，說白了是看看我們的攝影水準。

學界D1游泳：記者們的活動範圍只限記者室以及VIP席上。（張倩儀攝）

學界D1游泳：記者在有限的資源和自由度中盡力報導賽事。（張倩儀攝）

遠在天邊的受訪者

重頭戲訪問是一個更大的阻礙：就算看中目標，同學們也未必能答允接受訪問。大多學校都不太願意受訪，最多也能拍照，也許是害怕「講多錯多」，也會擔心傳媒借意問起其他問題，一天就吃下幾次「檸檬」。

去屆記者都會在泳手上水後直接在池邊訪問，但今天記者要看台叫住學生相約在看台訪問，更容易「走甩」。「難道我們要從看台向下大叫？」心中一直有這一關過不去，挑戰面皮夠不夠厚。誰不知大叫還是會被打氣聲蓋過，遠在天邊近在眼前的泳手就會在你面前轉彎，走入人群，等不到也找不到人影。比起訪問被請吃「檸檬」，更可悲的是連「檸檬」都吃不到。

學界D1游泳：以往都能到池面範圍拍攝，但今年卻只能在看台上「叫住」泳手，留步訪問和拍照。（袁志浩攝）

減門票 氣氛大減

雖然是第一次採訪學界游泳，但與田徑屬同類型的盛事，今次可算是氣氛較弱。由於學體會減少每間學校的門票以致打氣人數大減，看台多了有不少空位；士氣和排場，男校普遍比女校強，但有老師表示雖然相較之下人多，但比往年仍遜色不少。

為了讓同學有繼續出賽的機會，卻因種種不確定的理由加以限制，讓整個賽事的配合，以致可觀性都備受影響，「搞比賽」的目的只是「為搞而搞」還是真的有心做好，大家也許各有答案和意見。

可以肯定的是，在場的記者不過只想寫出精彩報導，將採訪工作做到最好而已。