【跑步．天水圍10K】黃尹雋破塵封15年香港紀錄　姚潔貞無敵衛冕

被跑手統稱「天水圍10K」的新鴻基地產香港10公里挑戰賽，在連番擾攘下終於在今日（27日）順利完賽，驚喜的是長跑新星黃尹雋以30分51秒打破男子10公里香港紀錄，前三項鐵人港將李致和保持15年的港績，終於畫上句號。

田總早前收到警方的反對通知書，一度宣布取消今屆天水圍10K，後來決定上訴，終於保住這個在香港舉辦多年的傳統長跑比賽。一眾香港跑手的表現非常「爭氣」，黃尹雋以30分51秒首先衝線，更令男子10公里香港紀錄由三鐵界回歸長跑界。李致和2004年以31分17秒打破香港紀錄後，15年來未曾有人改寫；其實黃尹雋去年於港島10公里賽曾經挑戰這個紀錄，但最終差5秒方能改寫歷史，事隔一年終於如願，成為新一代跑界王者。

黃尹雋打破塵封15年的男子10公里香港紀錄，他期望有朝一日突破30分鐘大關，跑進「2字頭」。（田總提供）

謝俊賢破港青紀錄

同日破紀錄的還有謝俊賢。他以32分12秒打破男子10公里香港青年紀錄。舊紀錄保持者同樣是三項鐵人，港將黃子圖於2017年跑出32分18秒，紀錄保持兩年終被打破。

姚潔貞以34分10秒衛冕天水圍10K。（田總提供）

女子組方面，姚潔貞繼續橫掃本地跑界。剛從日本訓練回來的她，以34分10秒衛冕。去屆賽事是她產後首場「認真跑」的比賽，當時以35分47秒奪冠，今年成績比去年進步超過一分鐘，但與自己保持的香港紀錄（33分52秒）仍有距離。