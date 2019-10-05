【M教室．馬拉松】脊醫角度看跑步　問題可能由骨骼引起

「M教室」今次邀請了朱銘謙脊醫分享知識，跑手遇到肌肉痛症，多會詢問物理治療師，但問題可能在於日常生活習慣，影響脊椎關節與肌肉神經系統。香港人久坐於辦公室，下背長期受壓，容易過勞。跑步時，上肢弧度都會被拉直，也會使下背受壓，兩者都會使跑手下背疼痛，所以請來脊醫分析前因後果，以及紓緩方法。

今篇「M教室」與之前3篇不同，過往是Coach Maverick撰寫，再經顧問審視。今篇是採訪形式，記錄朱銘謙脊醫的專業知識。

對運動員來說，訓練、休息和恢復是一個循環三角形，所以訓練過量容易恢復不足，引致受傷。「傷患成因主要分成外在和內在因素，外在因素包括訓練方法、跑鞋和訓練密度等，有研究指出6成的跑步傷患是與訓練密度過高有關，但要跑手隔日訓練，讓身體有充足休息又不是容易」。

內在因素包括身體結構和生活習慣形成的狀況，所以不良生活習慣會影響身體結構，例如久坐辦公室會使腰脊椎骨受壓。問題涉及脊椎和關節，所以朱銘謙脊醫拆解2個影響跑手的內在問題，「脊醫會以人體力學的角度，從而處理及調整脊椎關節與肌肉神經系統之間的問題」，今篇討論就探討下背痛和長短腳。

朱銘謙（左）指住下背位置。（區嘉俊攝）

下背痛

不良坐姿指脊骨弧度被拉直，例子是坐下時膝蓋水平比盆骨高，坐在矮櫈和交叉腳坐都會引致上述情況，但無論坐姿多好，腰脊第4和5節（下背位置）都會長期受壓，「從力學分析，腰脊第4和5節屬於最低節數，所以承托上半身大部分重量，嚴重會引致椎間盤突出或出現骨刺，所以長期坐在辦公室，不等於跑手身體得到休息」。椎間盤突指骨和骨之間的軟骨受外力引致軟骨慢慢突了出來，骨刺是骨和骨之間磨擦產生骨質增生，骨刺作用是加固關節，但關節活動幅度會受到限制。

承擔上身大部份體重的腰椎第4和第5節位置。（區嘉俊攝）

「下背痛是腰脊第4和5節長期受壓的初期症狀，如果不理會下背痛，坐骨神經痛和腳部麻痹很大機會出現」。下背痛會導致相關肌肉繃緊，身體活動範圍受到限制，跑姿就不能隨心所欲，「跑步時，身體前傾都亦會拉直生理弧度，腰脊椎相關肌肉拉直，而不能放鬆，導致過勞和下背痛」。無論長期坐在電腦前和跑步都會導致下背痛，而且會影響跑步能力，可見下背痛是跑手不能忽視的問題。

如果有下背痛，站立時背部這位置又放得落一個拳頭，舒緩方法就是用毛巾墊在膝下後睡覺。（區嘉俊攝）

朱銘謙分析，當下背感到痛楚，依靠身體自行恢復就要花較長時間，皆因傷到深層肌肉，「要減輕下背痛，一般的拉筋和強化肌肉動作都有幫助，而脊醫就會用手法矯正及配合體外衝擊波治療等方法」。強化相關肌肉是物理治癒師專長，所以朱銘謙分享2個改變脊骨弧度的方法來紓緩下背痛，「睡眠時，將一條大毛巾卷到拳頭般厚，墊在適當位置就能紓緩下背痛，但要墊在什麼位置呢？那就要先站在牆前做一個測試，測試如下圖所示，如果是圖1（拳頭）就墊在雙膝下，要是圖2（手掌）般就墊在腰下」。當然，紓緩不等於根治，事前強化肌肉和多做熱身運動，受傷就求醫才是最佳方法。

運動前後，可用這方法拉筋，放鬆下背。（區嘉俊攝）

長短腳

長短腳會引致肌肉受力不平衡，無論長和短的腳都易受傷患困擾。跑步時，長的一隻腳容易引致膝關節毛病，只因跑時長的一隻腳要曲起或要將膝關節向內扭。短的一隻腳容易有髖關節傷患，因跑時重心會壓在髖關節上，形成受力過多。

人的身體不是左右兩邊完全相等，腳都不是一樣長，那兩腳相異多少是長短腳呢？「兩腳長度相差多於1.5厘米就算是長短腳，長短腳分成兩種，一種是功能性，另一種是結構性。功能性受其它因素影響，當改善身體問題後，長短腳都會得到改善。另一種是結構性，不易透過一般治療矯正，主要靠手術減輕長短腳程度」。

其中一種鞋墊，半墊適合放在鞋頭較窄的鞋，例如高跟鞋。（區嘉俊攝）

「功能性長短腳的成因包括急性腰痛、肌肉扭傷和不良坐姿等，發生以上情況，腰椎的骨就會拉向另一邊，避免壓在神經，形成脊柱側彎」，改善這些成因，例如用衝擊波治療和不坐在梳化等，都能改善功能性長短腳。

無論功能性，還是結構性的長短腳都可透過專用鞋墊改善，坊間有店鋪為跑手度身訂造鞋墊，價格由數百至約2000元。左右腳鞋墊的厚度和形狀都可以不同，所以使兩腳長度變得相約，改善長短腳問題。

朱銘謙提供兩個測量方法給跑手，檢查兩腳是否長度相同，相異多少都能量度到。「如果按方法1測到兩腳相異差多於1.5厘米，就是長短腳。如果要判斷長短腳是功能性，還是結構性，就要用方法2測量。只在方法1中測到有長短腳屬於功能性，兩個方法都相差多於1.5厘米則是結構性長短腳」。

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