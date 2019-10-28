【網球】費達拿第十度稱霸瑞士室內賽　獲獎無數仍眼泛淚光

以「十全十美」形容費達拿過去一周最好不過，「費天王」出戰主場的瑞士室內賽，決賽直落兩盤輕取迪文路亞，第10次在主場稱霸，即使費達拿獲獎無數，在頒獎時依然感動萬分。

現年38歲的「費天王」自1998年首度出戰巴素爾的瑞士室內賽，他在過去已經9次稱霸，今年以衛冕冠軍身份第19次參賽。費達拿在晉級路途未失一盤，在4強擊敗施斯柏斯後，與澳洲新星迪文路亞爭奪錦標，而「費天王」在決賽表現出色，僅消68分鐘便以連續兩盤6：2輕取該名澳洲球手，第10度贏得瑞士室內賽錦標，與哈雷公開賽一同10度封王，而今次賽事亦是他第103項ATP錦標。

費達拿在決賽輕取迪文路亞奪冠。（路透社）

費達拿今年贏得的4個錦標（按圖放大）

費達拿第15次在巴素爾打入決賽，連同今次奪冠，他在這項賽事決賽的戰績為10勝5負。費達拿領獎時大為感動，眼泛淚光，「在主場巴素利第10度贏得冠軍，對我有非常特別的意義，我感到非常雀躍。我認為我在今仗表現不俗，在進攻相當得心應手，在重要關頭亦能夠把握得分。」

費達拿表示今仗在進攻發揮得心應手。（路透社）

費達拿第10度主場封王，他在領獎時一度感觸落淚。（路透社）

「費天王」第10度主場揚威，賽事一如以往購買薄餅給一眾球僮開心分享，這項傳統使費達拿每次在主場出戰都相當觸動，「每次在主場出賽的感覺亦相當特別，因為我憶起當年任球僮的往事，加上當年練習的點點滴滴，依然使我十分感觸，所以我如今盡可能在巴素爾享受賽事。」