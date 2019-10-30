【英聯賽盃】曼城防中荒迫哥帥提拔新人　18歲小將身世大有來頭

曼城昨晚在英格蘭聯賽盃16強主場以3：1淘汰修咸頓，18歲中場小將湯美杜爾（Tommy Doyle）首度為一隊在正式比賽披甲。湯美杜爾的身世原來大有來頭，來自曼城世家，他的爺爺及外公同樣是曼城名宿！

身披69號球衣的湯美杜爾在當地時間昨晚（10月29日）的英聯盃16強正選登場，踢足90分鐘，全場73次觸球，51次準確傳球，傳球成功率89.5%，其中作出兩次威脅傳球。湯美杜爾4次嘗試盤扭過人，4次皆能成功。英國《曼徹斯特晚報》賽後給予他8分，讚賞他多次鏟波不錫身，展現到一些精湛的球技，令到曼城中場運轉得十分暢順。

18歲的湯美杜爾是青年軍隊長，今季在英超預備組9次上陣入兩球。他是名將之後，可說根正苗「藍」，是個徹頭徹尾的「藍血人」，因為他的爺爺及外公都是曼城名宿。

湯美杜爾的爺爺叫米克杜爾（Mike Doyle），在1965至1978年間效力曼城，擔任過翼鋒、前鋒以至中堅，570場射入41球。他做過曼城隊長，並曾以隊長身分為球隊在1976年捧起英聯盃。米克杜爾未能看見孫兒繼承衣砵，他在2011年逝世，終年64歲。

格連柏度（後排左二）及米克杜爾（後排右三）曾是曼城隊友。（Getty images）

湯美杜爾的爺爺米克杜爾：

湯美杜爾的外公叫格連柏度（Glyn Pardoe），一生只踢過曼城一間球會，司職中鋒及兩閘，在1962至1976年為曼城380次上陣入22球，職業生涯末期曾在曼市打吡中搶截佐治貝斯時斷腳。格連柏度仍健在，現年73歲。

米克杜爾及格連柏度在曼城做過多年隊友，兩人合力為球隊在1969年贏得英足盃冠軍，翌年再一起贏得英聯盃及歐洲盃賽冠軍盃。值得一提的是，在1970年的英聯盃決賽，正是由米克杜爾及格連柏度各建一功，領曼城以2：1擊敗西布朗捧盃。格連柏度的女兒Charlotte及米克杜爾的兒子Scott識於微時，之後結為夫婦，到2001年誕下湯美杜爾。

湯美杜爾的外公格連柏度：

湯美杜爾說：「當我告訴母親，我將會在今場比賽上陣時，她不禁哭了。希望外公能夠以我為榮，希望爺爺在天上望見我的時候會感到自豪。」

領隊哥迪奧拿亦很滿意湯美杜爾的表現，但他解釋派其上陣實屬人手不足，迫不得已之舉。他說：「我們現在只有一個防中可見，就是根度簡，他踢了上場比賽，下場亦會繼續上陣。本身費蘭甸奴都可以踢，但他最近要踢中堅。我不想冒險派疲倦的球員上陣，所以我派了湯美杜爾。」西班牙防中洛迪卡斯簡迪近期受傷缺陣。