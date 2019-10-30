【歐洲足球戰報】拜仁德國盃驚險晉級　曼城英聯盃輕取修咸頓

昨晚除了有西甲外，尚有意甲、德國盃及英聯盃等賽事，其中德甲班霸拜仁慕尼黑險滑鐵盧，差點被德乙的波琴踢出局，幸好基拿比及湯馬士梅拿在末段各建一功，才以2：1反勝，相信主帥尼高高華都一額汗。

當地時間昨晚（10月29日）有多場德國盃次圈上演，其中在德甲排次席的拜仁，作客德乙下游的波琴，差點爆冷出局。拜仁的加拿大後衛艾方素戴維斯在36分鐘擺烏龍，半場落後波琴0：1。

換邊後，拜仁先後換入羅拔利雲度夫斯基、菲臘比古天奴及湯馬士梅拿，終於到83分鐘由基拿比追平。88分鐘，波琴後衛貝拿高卓普侵犯梅拿，直接領紅牌被逐，他以17歲322日成為德國盃史上最年輕的被逐球員。最後梅拿在89分鐘建功，為拜仁驚濤駭浪地反勝2：1晉級。

拜仁驚險晉級逐格睇（按圖放大）：

+ 3 + 2

拜仁教練尼高高華賽後表示，險勝與球隊的戰術無關，而是球員態度有問題，他說：「頭60到70分鐘，我們一無是處。事實上，我們太多誤傳，我覺得是態度需要改善，這與戰術無關，這是態度。太多球員質素差的傳球了。在菲臘比古天奴及湯馬士梅拿入替後，我們有改善，最後我們有點運氣，波琴今場真的踢得非常好。」後備入替「拯救」拜仁的梅拿賽後亦坦言，觀乎全場形勢，今場不值得高興。

同日另外幾場德國盃賽果（按圖放大）：

+ 2

至於英格蘭聯賽盃方面，哥迪奧拿帶領的曼城在昨晚的16強主場以3：1擊敗修咸頓。哥帥這場派出阿古路及加比爾捷西斯合作攻堅，在20分鐘先由中堅奧達文迪開紀錄，這是他近6場的第二個入球。其後，阿古路梅開二度，修咸頓則由積克史堤芬斯破蛋。

昨晚英聯盃賽果（按圖放大）：

至於意甲方面，國際米蘭就由拿達路馬天尼斯及盧卡古各建一功，雖然中堅史堅尼亞擺烏龍，但國米仍以2：1作客贏布雷西亞。