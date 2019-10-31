【網球】費達拿宣布避戰首屆ATP盃　瑞士失參賽資格

在瑞士室內賽10度封王的費達拿，在巴黎大師賽舉行前宣布退賽，而他亦因為家庭理由，放棄出戰首屆的ATP盃賽事，瑞士隊因而無法取得參賽資格。

首屆ATP盃（ATP Cup）賽事將會在來年初取代賀文盃（Hopman Cup），在澳洲的布里斯班﹑悉尼及珀斯上演，24個國家將派出兩名球手，角逐奪首屆的冠軍殊榮，原先費達拿亦有計劃夥拍拿素倫（Henri Laaksonen）代表瑞士出戰這個全新的賽事。

費達拿去年夥拍賓錫贏得賀文盃錦標。（資料圖片／Getty Images）

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費達拿上周在家鄉巴素爾第10度贏得瑞士室內賽冠軍，在職業生涯累積103個ATP錦標，他在早前宣布退出在今周舉行的巴黎上師賽。該名38歲的瑞士球手亦宣布放棄出戰首屆的ATP盃賽事，同時使瑞士隊未能入圍。

費達拿表示退賽是因為家庭理由，「當我決定參加ATP盃時，意味我在家中的時間亦相對減少，隨着與團隊及家人討論後，我決定退出今屆賽事。我感到十分後悔未能出戰首屆的ATP盃賽事，但這是個逼不得已的選擇，因為我相信退賽可以使我延長網球生涯，有更多時間準備來年的澳網賽事，同時有更多時間陪伴家人，而我希望澳洲球迷諒解我的決定。」

費達拿在瑞士室內賽10度封王後，宣布退出巴黎大師賽。（路透社）

費達拿雖然宣布不參加來年的ATP盃，但依然會參與在英國倫敦舉行的ATP年終賽，爭奪今年最後一項大賽錦標。

同時，原先與費達拿拍檔的拿素倫，世界排名僅在105位，加上華雲卡不會代表瑞士出戰，所以瑞士錯失直接打入ATP盃的資格。