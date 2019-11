【港足】U18明亞錦外硬撼朝鮮　主帥勉小將以表現激勵港人

亞洲足協19歲以下青年錦標賽(亞青盃)外圍賽將於11月6至10日在印尼舉行,曾被傳出紀律風波的港足U18再度出外參賽,在足總技術總監艾拿臣率領下明日會迎來首場分組賽,港隊將力爭擊敗勁敵朝鮮。

港足U18早前被爆出在泰國集訓期間出現紀律問題,事件令青年軍主教練安頓停職。小港腳曾改由張健峰帶隊,出戰在台灣舉行的U19邀請賽。

不過今次U19亞錦外,足總卻派遣技術總監艾拿臣領軍,並以梁志榮及張健峰兩名前港腳為助教。而足總早前公佈的決選23人名單當中,便有約10名有份到泰國集訓的球員落選。

小港腳日前出發前往印尼雅加達備戰。(足總提供)

港足U18今次由冰島籍的艾拿臣(右)帶隊,前港腳張健峰則任助教。(足總提供)

雅加達天氣炎熱 港隊明日硬撼朝鮮

小港腳上周已出發前往印尼雅加達備戰,據悉球隊離港前曾與標準流浪及公民友賽。艾拿臣於賽前記者會上談及球隊備戰情況,「我們在這裏住了五日,並訓練得不錯,可是環境有點辛苦,特別是早上的天氣。」

雅加達日間氣溫高達攝氏30多度,這位冰島主帥坦言天氣跟香港夏天沒太大分別,但指球隊已準備好於明日迎戰勁敵朝鮮。「目前我們只得一個目標,就是專注於明日擊敗朝鮮,不會去想任何其他事。」

日前為愉園戰畢港超後才飛抵印尼會合港隊的黎培基,便指自己已踢起狀態,「大家也明白朝鮮實力很強,希望可踢出有紀律的防守,並穩守突擊。目標是在三場分組賽中最少取下一場勝利,也期望自己能作出貢獻。」

港足U18在當地進行賽前最後一課操練,小將黎培基指球場草地跟香港有別,需時適應。(足總提供)

港足U18今屆被編於K組,同組有東道主印尼、朝鮮跟東帝汶。港隊只有取得小組首名,或四支最佳次名球隊之一,才能躋身明年10月在烏茲別克進行的決賽周。

由於賽前記者會由四支代表隊攜手舉行,現場也吸引了不少當地及外國媒體採訪,有人提到香港近期社會情況,問及可會影響港隊備戰。

港隊周三(6日)將出戰首場分組賽,力爭在老對手朝鮮身上取得勝利。(足總提供)

「相信表現將為港人帶來影響」

艾拿臣聽到問題後先深呼吸,冷笑了一下後再回應:「我認為球員能代表香港隊參賽是最大的榮譽,若你想支持目前在香港那些出現了問題的人(If you want to support those who are having problems at the moment in Hong Kong),你應該為你的地區做到最好。最重要的當然是避免我們這些16或17歲的年青人捲入政治,但相信若球員明天有好表現,將會為很多人帶來影響。」

港隊對朝鮮的賽事將於明日香港時間下午4時半,在雅加達GBK馬雅體育場上演;及後便會在周五(8日)跟東道主印尼交鋒,至下周日(10日)迎戰東帝汶。