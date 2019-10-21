【J League．日聯盃】札幌岡薩多首戰決賽　保夫萊特的命運之戰

日本聯賽盃決賽本周六（26日）在埼玉2002球場上演，對賽雙方札幌岡薩多及川崎前鋒，都力爭第一次奪得這項錦標。 保夫萊特這名字，你還記得嗎？這位37歲的英格蘭兵，未能如願在英超發亮，生涯晚年落戶日本，竟重拾踢球樂趣。

保夫萊特現在已然超越連尼加，成為日職史上入球最多的英籍球員，本周末的日本聯賽盃，他若能助札幌首度封王，將是他19年職業生涯首項頂級聯賽錦標、亦會成為首位奪得這項錦標的英格蘭球員。

在倫敦市郊成長的保夫萊特活在充滿罪案及毒品的世界，身邊同學有人因謀殺而入獄，「是足球令我免受這些壞事影響」。

充滿天賦的他效力阿仙奴青年軍，但成長背景令他叛逆、暴躁。儘管曾在1999/2000球季奪得青年足總盃冠軍，但在一次青年聯賽盃決賽中被換出後，18歲的保夫萊特向教練怒擲球衣，終遭開除，阿仙奴前領隊雲格多年後談起這位球員，亦感婉惜。

效力卡迪夫城之時，是保夫萊特（左）最突出的時光。（Getty Images）

雖然只有一次，但代表英格蘭上陣的回憶，仍為保夫萊特所珍惜。（Getty Images）

英冠球員獲召入國家隊 「仍為此驕傲」



離開阿仙奴後，保夫萊特正式在高雲地利展開職業生涯、踢過意甲的佩魯賈、外借到布力般流浪、轉投查爾頓、狼隊、卡迪夫城到昆士柏流浪……多間球會中，他在卡迪夫城上陣機會最多、入球也多，更以英冠球員身份，首次、也是唯一一次獲召入英格蘭國家隊，在對法國的友誼賽上陣，多年後回望，他說：「很多人說，我就只得那麼一次獲召，但他們懂什麼？我仍為此而驕傲」。

保夫萊特（右一）曾加盟泰超球隊蒙通聯，並出戰亞冠盃。（Getty Images）

到訪馬來西亞 燃起對亞洲足球興趣

2012年隨昆士柏流浪到訪馬來西亞，令他對亞洲足球及球迷留下好印象，「那時我就想，如果能到亞洲踢球也不錯」，終在2014年首次加盟亞洲球隊──泰超的蒙通聯，但他直言無論賽事或球會，組織都相當混亂，賽事水平亦不高，「所以我直接要求了轉會」，2015年他終於登陸日本，加盟J2的磐田山葉，首季已攻入20球、助磐田以聯賽第2位升上J1，2017年年中轉投札幌岡薩多。



「我很喜歡日本」──無論接受哪家日本媒體訪問，保夫萊特總表達出對日本的喜愛之情，究竟他在日本過得如何？

保夫萊特（左）在J League為札幌岡薩多入球不少，與鈴木武藏同是主力前鋒。（J League官網）

珍惜日本環境 不後悔遲來的成長



儘管初到日本時曾遇上文化衝擊，例如在英格蘭習慣於比賽中對隊友或對手「粗聲粗氣」、甚至夾雜粗言穢語，「在英超，大家5分鐘後就會淡忘，但在日本就不一樣」，他又試過因有紋身被拒進入澡堂、本身茹素，但因為不諳日語難以點餐，只能盡量避開肉類。不過，保夫萊特還是慶幸來到日本，「這裏安全、乾淨、人們有禮貌……日本應為這些驕傲。」



已育有一子的他，童年時在充滿不安的環境下長大，對日本的環境更是珍惜，漸漸地他學習適應、融入當地文化，即使曾有中超球會出高價挖角、亦有英格蘭球會欲邀他回鄉，他亦不為所動。日本媒體《Sportiva》就寫道：「他在約定訪問的時間準時出現，就像個日本人一樣」，難怪保夫萊特也說：「作為一個人，我在日本成長了」。

保夫萊特（右）最愛與兒子到公園玩樂。（Jay Bothroyd Instagram）

日本不單讓保夫萊特享受生活，更重新享受足球，他在2017年轉投札幌至今，上陣64場攻入30球之多，也為自己定下新目標──贏得J1及亞冠盃冠軍。

回望過去，因為種種因素，他未算相當成功，但他深信一切是命運使然，接受英國《BBC》訪問時曾如是說：「以我年輕時的能力，若我的態度好一點，肯定可以踢阿仙奴。但我沒有後悔過，若沒有走這條路，我不會在意大利遇見現在的妻子、最後也不會來到日本」。

周六的聯賽盃，保夫萊特若能及時克服傷患、並如願踏上頒獎台，將是他職業生涯首個錦標。

年輕時以為大地在自己腳下，卻終在37歲於地球另一邊追尋夢想，這大概就是保夫萊特註定要走的路，聯賽盃決賽，也是他的命運之戰。

札幌岡薩多史上首度打入日本聯賽盃決賽，亦是球會史上首場盃賽決賽，保夫萊特能把握機會，奪得人生首個頂級錦標嗎？（J League官網）

2019日本聯賽盃決賽

札幌岡薩多 Vs 川崎前鋒

日期：2019年10月26日

時間：日本時間下午1：05

地點：埼玉2002球場（日本）

門票訂購：https://bit.ly/2VW9O0s