大東山行山路線｜東涌上山帶來挑戰與驚喜　訪遊「彩蛋」天書壁

這次介紹一條登大東山的進階路線，由東涌起步行上去，所需體力及時間皆比伯公坳上山多，全程要走11公里，攀升超過1000米。

這條路線除了節省一程交通，不用迫大嶼山巴士上伯公坳，登山的過程還可以順途遊覽天書壁、鴨腳瀝及蓮花山。各位有過登大東山經驗的朋友，如果嫌伯公坳上山太簡單，不妨試一試這條路線，肯定會給你挑戰與驚喜。



了解最簡單上大東山路線：大東山睇芒草須注意難度 附推介路線、交通、攝影攻略

今次介紹的大東山路線較高難度，會由東涌起步，經過多個山頭上山。（顏銘輝攝）

今次路線：東涌 > 翔東路 > 婆髻山低埔脊 > 天書壁 > 牛牯膊 > 鴨腳瀝（登頂） > 三山台 > 蓮花山（登頂） > 雙東坳 > 爛頭營 > 二東山（登頂） > 爛頭營 > 伯公坳

【1】路線數據

路程：11公里

需時：6小時

總爬升：1090米

下坡總計：841米

平均心率：126次/分鐘

最大心率：167次/分鐘

燃燒的卡路里：2081大卡



行山當日天晴，雲量不多。（顏銘輝攝）

【2】行山當日資料

日期：2022年10月29日

出發時間：早上10時21分

平均溫度：30度

最高溫度：32度



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

拍攝器材：相機（Nikon D5600 + Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm F3.5-5.6G ED VR）、手機（Samsung Galaxy s21/用於拍攝天書壁一帶）

每年10月至11月，行這條路線都會看到茂盛的芒草。（顏銘輝攝）

【3】心理準備

這是登大東山的進階路線，路程長，攀升多，順道遊覽婆髻山、鴨腳瀝及蓮花山一帶風光。如果純粹只為上大東山及爛頭營打卡及「CHILL下」，不建議選擇這條路線。

請有「十分辛苦」的心理準備，因為要由接近水平面起步，登上逾800米的高原。由起步至大東山的路段，主要都是上山路，有石屎梯級、簡陋梯級及天然泥石路。

要有不停上山的心理準備。（顏銘輝攝）

【4】打卡位置

低埔脊回望東涌景色、天書壁、鴨腳瀝山頂芒草、蓮花山上天帝之床、二東山望向爛頭營景色、爛頭營石屋與芒草、鳳凰徑兩旁的芒草

這條路線的「彩蛋」天書壁。（顏銘輝攝）

【5】建議技能

地圖指南針或GPS定位：由東涌至雙東坳的路段並沒有指示牌，需要利用紙本或電子地圖確認前路，或者出發前看清楚路線介紹，記住每個路口的方向。

簡單攀爬技巧：上落天書壁時，需要攀爬一條狹窄的石隙；如不入天書壁的話，其餘路段不需要攀爬。

如果要去天書壁，上落石隙需要攀爬技巧。（顏銘輝攝）

【6】建議裝備

防曬裝備（帽子、手袖）：大部分路段開揚沒遮蔭，一定要做足防曬準備。

手套：上低埔脊、上落天書壁、鴨腳瀝及蓮花山都較崎嶇，部分路段需要手腳並用，可以帶備手套。

行山杖：這條路攀升及下坡皆多，腳力稍弱的朋友可帶備行山杖。最需要用的路段很可能是從大東山落伯公坳的石級，以減輕雙膝負擔。

行山背囊：強烈建議用背囊而非手提袋，背囊有助身體平衡，而且空出雙手扶住兩旁或使用行山杖。

長褲：西北脊登鴨腳瀝的草很密，穿短褲肯定會被𠝹傷；如不行西北脊登鴨腳瀝，穿短褲問題也不大。

行山鞋：路況崎嶇，路面包括多種不同地形，強烈建議穿行山鞋，鞋底可以抓穩凹凸不平的地面。

由東涌上髮髻山低埔脊較崎嶇，建議穿行山鞋。（顏銘輝攝）

【7】體能需求

最難位：初段天梯

這條路線體能需求高。一開始從翔東路上婆髻山低埔脊，要行一段水泥樓級直上約100米高。這段樓級又急又長，如果初段未熱身又上得太急，很容易會「爆」，必要小心。行完樓級，再沿原始山徑上到370米高的婆髻山橫山徑，這段上山路少樹蔭，都消耗幾多體能。

接着攀升到牛牯膊的山徑多石級，由四百多米高攀升至五百多米高，也有點吃力。如果不走橫山徑，登鴨腳瀝及蓮花山的話，上落亦急。在尾聲，由大東山落伯公坳的石級路亦考膝部及腿部肌肉力量。

初段的水泥「天梯」上得急。（顏銘輝攝）

【8】技術需求

最難位：上落天書壁

最難位：西北脊登鴨腳瀝

天書壁是這條路線的「彩蛋位」，行山人士需要偏離主徑，而上落天書壁的路崎嶇多碎石，有一個需要攀爬的石隙，難度較高。若嫌天書壁太難去，不去的話亦不妨礙上大東山的行程。

另一個難位是從西北脊登鴨腳瀝，此路愈行愈密，很易找不到路胚，部分路段要闖過及膝草林。登頂後從南脊下山，發現南脊路天明顯易走。如果想上鴨腳瀝，建議用南脊來回。此外，若不上鴨腳瀝，行橫山徑也不妨礙往大東山的行程。至於上落蓮花山的路比鴨腳瀝理想，但落蓮花山都有部分路段多碎石，較易滑倒，需要小心。

在必經之路上，上婆髻山低埔脊要行崎嶇的原始山徑，路面有大石，也有碎石，亦有泥面，考驗上山技巧。最後，落伯公坳的鳳凰徑多石級，有些石級很大級，都考驗落山技巧。

由西北脊登鴨腳瀝愈行愈密，很難找到路胚。（顏銘輝攝）

【9】上山交通

起點是東涌，所以交通方便。搭港鐵的朋友，可以從東涌站D出口起步，過對面馬路，沿翔東路走。如果搭巴士的朋友，可以在東涌消防局下車，橫過順東路，沿圍繞裕東苑的單車徑走，接翔東路。

上山的路口在翔東路旁，行山人士在東涌落車後，可以直接行去登山口。（顏銘輝攝）

【10】落山交通

在伯公坳等大嶼山巴士下山，多條巴士路線會途經，但在秋冬周末假日的黃昏，大多巴士已經在梅窩、大澳、昂坪上滿客，常常飛站。通常巴士公司都會在落山的繁忙時間派員到場，監察人流，若果人龍太長的話，有機會派出加班車。

落山後在伯公坳等巴士回東涌。（顏銘輝攝）

【11】中途撤退選擇

選擇1白芒：上完婆髻山低埔脊到天書壁一帶，若果要撤退的話，可以往白芒方向離開，落山難度會比原路走簡單。

選擇2南山：行到蓮花山及雙東坳一帶，若果要撤退的話，可以沿鳳凰徑另一方向落南山。

在雙東坳可以選擇落南山，南山有巴士站。（顏銘輝攝）

【12】沿路概況

在東涌市中心買齊糧水，沿翔東路右邊的行人路走，穿過裕東路下的隧道，右邊有樓級上東梅古道。可以不上東梅古道樓級，續沿翔東路旁行，經過一個馬路路口，繼續跟行人路行，留意右邊山坡。不久，見到有條小鐵梯跨過一條粗喉管，那裏就是上山的地方。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

+ 3

跨過小鐵梯，沿引水道口右邊的樓梯上行，轉左過橋，橫過水道，沿水泥路行多一會，就會見到不斷向上的天梯。這條樓級一邊有扶手，不見盡頭。樓級會一直上到約100米高之處，請慢慢走。路線初段就這樣急速攀升，千萬不可以心急，否則很易「爆」。

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+ 3

行至樓梯盡頭，沿水泥直路到另一邊，轉右接原始山徑，繼續攀升。這條是婆髻山的低埔脊，會一直攀升至370米高，接上橫山徑後才變平路。低埔脊的山路雖窄但明顯，不斷上斜就不會行錯路。路面有泥沙，亦有碎石，間中會有大石，亦有部分是大岩石面，集合不同類的天然路面。愈往上行，景色就愈開揚，可以俯瞰東涌景色，但樹蔭亦愈來愈少。

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接上婆髻山的主徑，請轉右走；轉左是往白芒的撤退路線。這段路寬闊，又較平坦，間中有樓級向上，比起剛才低埔脊輕鬆。上些梯級後，行到一條平坦的大直路，留意右方的小叢林，那裏除了是個休息的好地方，還是前往「彩蛋」天書壁的分岔路口。如果不往天書壁，可以繼續跟大路行。

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轉入叢林，行兩步又有分岔口，右路上薄刀屻，左路往天書壁。落天書壁的路崎嶇，要爬下一條滿佈樹根的石隙。手腳位足夠，放下背囊才落去會較輕鬆。落了石隙，沿小徑很快便到天書壁底，可以從下欣賞這個北龍石澗的源頭。看完天書壁後原路折返，爬上石隙，爬上去比爬落去簡單，回到大路後，繼續往大東山的方向走。

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+ 5

不久，石級山徑不斷攀升，途中可以回望婆髻山及薄刀屻的景色，上到大約550米高的牛牯膊山腰，山徑稍緩，可以回氣。過了牛牯膊，往鴨腳瀝去。主徑繞鴨腳瀝山腰過，易行且上攀不多，但今次行程決定一探鴨腳瀝頂。利用網上地圖定位，留意主徑左方，發現經西北脊登鴨腳瀝的路口。如果不登鴨腳瀝，沿主徑會更快更易往蓮花山及大東山的方向。

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+ 3

西北脊登鴨腳瀝的路不太明顯，某些位置不見路胚，只好往山頂方向強行爆上，並按網上地圖的定位，接回狹窄的小徑。721米高的鴨腳瀝頂沒有三角測量站，頂上多芒草，可以俯瞰大嶼東的老虎頭及愉景灣一帶。看完風景，沿南脊下鴨腳瀝，比西北脊的路明顯及易行，落到山坳的T字路口轉右，很快就接回主徑，續向蓮花山走。經過上攀鴨腳瀝頂的經歷後，不太想上三山台，寧願保留體力上蓮花山。

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+ 6

沿主徑繞經三山台後，緩緩而上，便來到蓮花山下，路口轉左上山；如果轉右的話是繞經蓮花山山腰，一樣去到雙東坳。上蓮花山的路比鴨腳瀝好走，因為登蓮花山的人較多。蓮花山高766米，頂上有三角測量站，亦多芒草，還有一塊著名的石景叫「天帝之床」。那是一塊又大又平的石頭，躺在上面享受微風及陽光都幾舒服。

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+ 3

從另一邊下蓮花山，近頂的一段落山路頗斜，可能有點滑，但過了之後都算幾好行，接回主徑，往雙東坳走去。雙東坳是蓮花山及二東山之間的山坳，今次的路線會在這裏匯合鳳凰徑，轉左可往南山撤退，轉右往爛頭營。在雙東坳上二東山的路看來不太好走，先到爛頭營較好。

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+ 12

經過黃龍坑郊遊徑的入口，就行到爛頭營。黃龍坑郊遊徑是一條落東涌的行山徑，但石級很大級，落得很急，會行到腳軟。在爛頭營豎立了一個介紹大東山的牌子，轉右是沿鳳凰徑往大東山，今次先轉左往二東山。上二東山的路十分明顯，跟住芒草間的路徑上行。二東山頂有間石屋，景色開揚，可以欣賞爛頭營及大東山的景色。

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+ 5

在二東山頂休息一會後，原路折返鳳凰徑，緩緩上斜，往大東山進發，途經各間爛頭營小屋，路旁盡是芒草。離開爛頭營，上到蠄蟝石及觀景台，有小徑往大東山山頂。由於今次路線已頗長，所以不登大東山頂，續沿鳳凰徑走，往伯公坳下山。鳳凰徑兩旁也有很多漂亮的芒草叢，不用上大東山頂的。

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+ 13

落伯公坳的山徑大多是石級路，有些梯級都幾大級，考驗下山的腳力，尤其經歷了數小時的上山路，體能已用得七七八八。落到伯公坳的涼亭，那裏有簡陋的洗手間。行到東涌道的馬路，回東涌的巴士站在對面馬路。請不要跨欄過馬路，請沿馬路上斜，至東涌道最高點才過對面，在巴士站排隊等車，完成這次6小時的行山旅程。

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