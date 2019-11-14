【網球】永不言敗的拿度精神　落後4局冷靜救match point反勝

面對局數被拋離，身處輸波邊緣，拿度昨晚在ATP年終賽打出熱血反勝！分組賽面對丹尼麥維迪夫，他在第3盤落後1：5、細分輸30：40時，這名世界排名首名的西班牙球手先救match point，再逐步扳回劣勢，以7：6反勝，保住出線希望。

在倫敦舉行的ATP年終賽，昨晚（11月13日）舉行次輪分組賽，首輪不敵阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）的拿度（Rafael Nadal）背水一戰，面對俄羅斯球手丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）。兩人首盤戰情膠着，多次打成平手，要戰至決勝局，麥維迪夫贏細分7：3先拔頭籌。

拿度首盤與麥維迪夫打到決勝局落敗。（路透社）

拿度第3盤曾陷於困境。（路透社）

拿度第2盤首局破發，之後再保發，領先2：0。之後兩人各自保發，直至拿度領先5：3，他再度破發，以6：3扳平盤數1：1。不過，拿度在第3盤突然下滑，連續被麥維迪夫兩次破發，而麥維迪夫的發球局十分強勢，多次打出「Aces」，他拉開到局數4：0。

之後兩人互保發球局，拿度落後1：5，只要輸多局便落敗。這是拿度的發球局，但落後到30：40，麥維迪夫手握match point，相信這個時候沒有人會料到拿度可以反敗為勝。就算拿度逃得到這個match point，又逃得到下個嗎？就算逃得到這一局，又逃得到下局嗎？

麥維迪夫在第3盤一度領先到5：1。（路透社）

拿度傾力反撲，追成5：5平手。（路透社）

然而，他是拿度，一個只剩一口氣還會去拼的球手。

在輸波邊緣的這一分，拿度跟麥維迪夫對搓，他們鬥耐性，等待機會。拿度首先出手，突然變線，打出一記反手直線。麥維迪夫救到，拿度上網，看似想打一記反手斜線。他見麥維迪夫跑回中路，便突然轉手，打短波放網，令麥維迪夫措手不及，幾乎失平衡跌在地上。

他賽後談到這一分，拿度說：「那一刻，你腦海中大概會想，5分鐘後應該回到更衣室，因為這是很正常的。其實那時壓力不大，因為基本上一定輸。」但救了這個match point後，拿度重新振作，首先保住發球局追到2：5。

拿度在第3盤打到決勝局勝出，反勝對手。（路透社）

拿度愈戰愈勇，打破麥維迪夫發球局，拉近局數到3：5。拿度開始覺得自己有機會贏，「當你一次破發後，追至3：5，代表你只是差對手一次破發。那一刻，我覺得自己有機會。」拿度乘勝追擊，連贏多兩局至5：5。之後兩人各保發球局，戰至決勝局。

最後，拿度在決勝局贏細分7：4，經過2小時46分鐘的大戰，以盤數2：1反勝麥維迪夫。拿度賽後說：「我真的極之幸運。很抱歉，丹尼，這場肯定是一次很難接受的敗仗。他在第3局打得比我好。1000次面對這種情況，通常只得一次贏到，而今日（昨日）就是那一次。」他補充，相比上場不敵薩維列夫，今場的狀態有所回升。

拿度反勝精華（包括救match point一球）：

拿度兩戰一勝一負，仍有晉級的希望，他下場會對施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）。施斯柏斯在昨日另一場，以6：3及6：2直落兩盤擊敗薩維列夫，率先晉身4強。