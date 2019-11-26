【荷甲】本田圭佑相隔半年再披甲　惟維迪斯難逃連敗厄運

本田圭佑再度以球員身份加盟荷甲的維迪斯，相隔半年再度披甲落場作賽，可惜未能終止球隊聯賽的連敗之勢，作客兩球不敵鹿特丹斯巴達。本田圭佑賽後表示球隊正陷入信心危機，而他亦指個人的狀態不俗，可以應付全場賽事。

上周率領柬埔寨來港戰世界盃外圍賽的本田圭佑，早前以自由身加盟荷甲的維迪斯，並重新以球員身份返回球場披甲，在上輪的聯賽以正選上陣。本田圭佑上場上陣已經是5月底的亞冠分組賽中，代表墨爾本勝利出戰，如今相隔半年再度披甲。

身穿33號球衣的本田圭佑，雖然久疏戰陣半年，但他在場上功架依然，為隊友穿針引線，可惜並未能轉化為入球，而他在禁區內亦嘗試起腳，同樣未能射破對手大門，本田戰至81分鐘被調離場。鹿特丹斯巴達在上﹑下半場各入一球，維迪斯兩球不敵對手，聯賽4連敗，但仍然暫列聯賽榜第5位。

本田圭佑首戰代表維迪斯，可惜球隊作客兩球不敵鹿特丹斯巴達。（維迪斯官方Twitter）

與維迪斯簽下一紙至季尾的本田圭佑，在復出首場失利，該名33歲的中場球員指球隊內部信心不足，並希望在隊內發揮作用，提升球隊士氣，「球隊在經歷三連敗後，士氣大受打擊，球員們在場上患得患失，信心相當不足，導致未能終止頹勢。我明白我來到球隊的作用，但我不是神，我希望以我的經驗及能力貢獻球隊，改善球隊士氣。」

相隔半年再度披甲，本田圭佑正跟隨體能教練提升狀態，但他強調自己可以應付90分鐘的賽事。

本田圭佑上一次披甲，已經是今年5月為墨爾本勝利上陣。（資料圖片／Getty Images）