【新界東北行山】烏蛟騰出發探遊牛屎湖村　西流江綑邊行至了哥岩

周末參與「六野優遊」私務活動，胡老師開團到新界東北一帶牛屎湖山頭賞印洲美景，綑遊西流江至了哥岩賞石，烏蛟騰集合。

早上一行十三人齊集烏蛟騰，拍過照沿村路經九擔租走至岔口，向上犁頭石方向走犁三古道出三椏村，在三椏村福利士多小休片刻，馬上走村徑至公廁，上次到牛屎湖探村是走公廁左邊小路，現公廁右方建了石級路，相信不久將來整條山徑會啓動，由牛屎湖廢村通往西流江。

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隊友們沿石級路上行，山路旁有幾棵古樟樹很粗壯，沿山路前行，中途打林上牛屎湖山欣賞印塘美景，在牛屎湖山頂上大休。

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休後下山接回山徑下探牛屎湖廢村，廢村已破落不墈，拍過照走村前小徑通往西流江，走石級路上西流江頂水缸，休息一會沿路下山到達西流江村，村裏還有村民居住，當然要幫襯飲罐冰凍飲品，休息片刻。

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休後沿海岸右方綑回牛屎湖過了哥岩，到了哥岩海岸的石也很特別，原先胡老師想綑至磨刀坑出荔枝窩才搭船，但日落過後天色很快就黑，唯有放棄到磨刀坑，在一淺灘叫船家接隊友回馬料水碼頭，一次奇妙開心之旅全程走了11公里多，天光玩到天黑，非常滿足，多謝胡老師帶領。

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