【新界行山路線】烏蛟騰出發挑戰吊燈籠 　登頂俯瞰印洲塘靚景

東北季候風殺到，天氣變得清涼，週三活動安排了上吊燈籠，大埔港鐵站集合。攀上416米高吊燈籠頂，

早上與老闆在大日子嘆過早茶，馬上到港鐵站20R小巴站集合，早早就有大群行山人仕等車，好幸運小巴公司加了兩班加班車，11人全部能上車。9時多到達烏蛟騰，在華家大宅拍過大合照，沿九担租方向至梅花椿（阻擋單車經過古道的柱），往犁頭石方向（犁三古道）上行，走不遠見一警告牌，此乃登上吊燈籠南脊入口。

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由此路轉入林，經浮沙碎石路上攀，差不多到頂前有一平台，觀景開揚，平台上還有一古墓，風水穴名笑天龍穴，拍過照繼續攀上416米高吊燈籠頂，頂上風光如畫，稍嫌有少許煙霞，印塘海似有一層薄紗。

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在頂上拍過照沿西脊下山經芬箕托山脊走回郊遊徑，在郊遊徑上大休。休後沿古道下山，經亞媽笏至分水凹，走谷荔古道下谷埔老圍，再走左邊經新屋下、鳯坑、雞谷樹下，出鹿頸開心bb茶座下午茶，飽餐後坐車返回粉嶺站。

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