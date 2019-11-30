【場地單車．世界盃】李慧詩爭先賽力壓世界紀錄保持者　晉級8強

2019/20賽季世界盃場地單車賽第3站的香港站，今日（30日）繼續於香港單車館上演，「牛下女車神」李慧詩與同是香港女子短途組別的李海恩及李燕燕，在女子爭先賽出擊。

李慧詩在爭先賽已超過半年一場不敗，去年亦曾在日本場地盃造出200米行進間計時10.571秒的亞洲紀錄。今日在資格賽壓軸登場的她，披起象徵應屆世界冠軍的彩虹戰衣，踩出接近亞洲紀錄的10.590秒，列資格賽第1名，以前4身份直入8強。

李慧詩在世界盃香港站登場，大受現場觀眾歡迎。（梁鵬威攝）

披起彩虹戰衣作賽的Sarah，展現出世紀冠軍風範，在資格賽力壓世界紀錄保持者，以接近亞洲紀錄的時間首名出線。（梁鵬威攝）

至於次名晉級的，則是世界紀錄保持者、加拿大車手米切爾（Kelsey Mitchell），她在今年6月波利維亞泛美錦標賽刷新世界紀錄（10.154秒），今次則在資格賽踩出10.689秒。作為李慧詩勁敵的德國隊，軒絲踩出10.746秒，美少女車手嘉拉保絲治則造出10.773秒，中國的鍾天使則以10.869秒完成。

年初在香港站奪競輪銅牌的李海恩，則造出11.092秒，以第17名進入1/16決賽；在1/16決賽，李海恩面對俄羅斯的安東諾娃（Natalia Antonova），在一場決勝負下驚險獲勝，成功打入8強。首名登場的港將李燕燕衝線時間為11.496秒，資格賽排第38位，無緣晉級。