【游泳】何詩蓓美國公開賽200自摘銀　莉迪姬游最快成績都冇牌？

香港泳手何詩蓓在美國游泳公開賽贏得200米自由泳銀牌。

在當地時間昨日（12月6日）於阿特蘭大舉行的美國游泳公開賽，來自香港的何詩蓓出戰女子200米自由泳A組決賽。

頭戴香港泳帽的何詩蓓排第3線。

何詩蓓頭兩次轉池都三甲不入，但靠後勁，她到最後一次轉池躋身第3名，並得亞軍。

頭戴香港泳帽的何詩蓓在初賽游出1分57.81秒的成績，躋身決賽，排第3線出戰。雖然她頭兩次轉池都三甲不入，但靠後勁，她到最後一次轉池躋身第3名，比領先的泳手舒美特（Allison Schmitt）慢0.99秒。

在最後50米，何詩蓓力壓文奴（Simone Manuel），游出1分57.14秒得銀牌，文奴以1分57.21秒得銅牌；舒美特則以1分56.47秒得金牌。

何詩蓓不敵舒美特，得200自銀牌。

奧運金牌得主莉迪姬（Katie Ledecky）則在初賽游出2分0.12秒，在總成績只排第11位，未能入A組決賽，只能入B組決賽。莉迪姬前日在400米自由泳決賽游出4分5.50秒得冠軍，可能受體能影響，還退出了昨日的400米混合泳。在B組決賽，雖然莉迪姬游出1分56.24秒，比A組決賽冠軍舒美特還要快，但她都不能搶走舒美特的金牌。

何詩蓓昨日在美國公開賽贏得一面銀牌。

何詩蓓美國公開賽200自比賽片段：