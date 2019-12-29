【沙田行山路線】石門起步沿絲帶小路登女婆山　尋豪豬石、元陽石

首先到達石門，由安景街穿過小公園，走上環形天橋，從天橋出口向前走，留意右手邊有絲帶記號，進入山林入口，初段緩緩斜上，及後比較傾斜。 部分為浮沙碎石徑，可攙扶兩旁樹幹而上，很快便到達三兄弟石，旁邊有一石縫，上面有一顆大型石塊，鑽石外形，正好卡在石縫之間，十分有趣。

正正方方的豆腐石（小牛牛授權使用）

路線：石門 > 女婆山 > 花心坑 路程：7公里 需時：約3小時

三兄弟石顧名思義，由三顆巨石所造成，小心地走上石上，景觀開掦，風景優美。拍照後繼續沿山徑直上，穿過一段小竹林，再走過小乾草林，發現有分叉路口，可以首先轉去右手邊山徑，落山坡行走不遠，就發現魚簍石，外型甚似柏架山將軍石，不過體積就大很多，旁邊有另一巨石石台，可以從旁近距離欣賞魚簍石。

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按圖看清沿途風景、設施▼

+ 7 + 6 + 5

拍照後沿路折返回山徑，向女婆山進發，差不多到達山頂位置，開始緩緩下山，經過大石縫，穿越叢林，走到大石坡，有巨石分佈在石坡各處，這裏可遠望石芽山、水牛山、黃牛山，山勢連綿起伏，氣勢磅礡。

在這裏打卡小休之後沿石坡而下，發現豆腐石，正正方方的外形，真的十分相似。小心向下走到達豪豬石石頂，不過必須要小心，因為離地面有二十多米高。在豪豬石頂可以從左右兩邊而落，如果從右邊落會途經一個石縫，上面有一棵巨石外形甚似鑽石，可以小心走近打卡留念。

近期掀起了一道上山尋「鑽石」的熱潮，可以不必一窩蜂走到大棠㝷找呢！繼續落山可以從叧一角度欣賞豪豬石，外形像不像一隻箭豬，真係見仁見智，不過這顆巨石超級巨大，有如一座小山丘，的確十分宏偉。

跟隨絲帶下山，轉向左手邊，不難發現元陽石，外形似男仕生值器官，從而被命名，看見很多女山友都不避嫌走近拍照呢！

繼續沿山徑落到達女婆坳分叉口，直行可以登上石芽山，左轉去梅子林，右轉入梅花古道。由於時間關係，我們選擇了從梅花古道，走了大約兩公里就到達花心坑完成今次輕鬆旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

+ 6 + 5 + 4

山徑路况：石屎路~5%、穿林徑~55%、郊遊徑~40% 曝曬：85% 攀爬：少量 廁所：無 補給：無

注意事項： ~切勿攀爬巨石，免生危險 ~切勿塗鴉石頭，破壞自然環境 ~天氣炎熱乾燥，建議每人帶兩公升水 ~風高物燥切勿在郊野吸煙，引起火災後果嚴重 ~愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】