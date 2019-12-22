【元朗大棠行山】進入賞紅葉最佳時機　訪千島湖清景台睇靚景

首先由元朗或朗屏站附近，轉乘K66港鐵巴士到達大棠山路站下車，整理好裝備之後正式起步。沿大棠山道緩緩直上，到達燒烤場。這裏有小賣部可作最後補給。一直沿馬路直上，路旁已有指示牌，清楚指示楓香林位置。在馬路兩旁已有少量楓樹，遊人都急不及待跑上前拍照呢！

大棠楓香林（小牛牛授權使用）

路線：大棠楓香林 > 千島湖清景台 > 黃泥墩灌溉水塘 > 楊家村 路程：約13公里 需時：約4小時 山徑路况：石屎路~30%、泥徑~25%、石徑~5%、草徑~25%、沙徑~15% 曝曬：85% 攀爬：0% 廁所：2個 補給點：1個

今個周末的紅葉指數去到B。（漁護署網站截圖）

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

大部分人都十分期待盡快跑到楓香林欣賞美麗的紅葉，直至走到大欖自然教育徑轉入楓香林，才發現大失所望，因為只得幾棵樹變了橙色的葉，也有少部分才變了淡黄。不過根據去年經驗，要欣賞紅葉最快都要等待至十二月尾或明年一月頭喔！

按圖看清沿途風景、設施▼

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拍照後轉走麥理浩徑10段，一直行經過關帝廟，右轉上石級，發現郊遊徑正在大修葺中，令山友可以輕鬆走過一段浮沙碎石路段。很快便到達另一分叉路口，有路牌指示，左轉入千島湖清景台。這裡是欣賞大欖涌水塘的最佳景點，可以從小小木欄杆下180度觀看美景，也可以從木欄後的高台觀看，俯瞰整個湖畔。

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我們沿麥徑繼續走，細心留意靠右邊有一座巨石羣，旁邊有絲帶引路，拐過幾個彎之後，就到達巨石高台上，打開行2個山地圖Apps，都沒有記錄這條山徑，不過跟據過往經驗，有那麽多條絲帶引路，相信是可行的路線呢！我們跟隨絲帶向山上走，路况良好易走,也可看見多個小山丘，行走了不久發現有一道小峽谷，估計是風化侵蝕而成，山友走過必須要小心，切勿走近，避免跣腳墮入谷底！

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看看指南針方向，正是走向楊家村，山徑開始緩緩向下落山，沿著一條粗大的水渠而下，很快便到達黃泥墩灌溉水塘，接上山徑向楊家村方向走。行了不久發現茂密的松樹林，由綠油油變成一大片紅色，原來早排這裡遇上山火洗禮，令大片松樹林都被火災吞噬，有部份整棵樹被燒毀，而有部分把松樹針型葉燒成鮮紅色，增添了點點聖誕氣氛。

到達楊家村，兩旁有幾個農莊，均有售賣蔬菜、水果、蘆薈、提子...等等。聽到其中一位婆婆大叫：「有新鮮蔬菜，全部~餓驚力，快啲埋嚟睇！」妻子亦支持本地農作，行山不離買蔬菜呢！之後繼續沿路直走，到達大棠巴士總站完成今次旅程。

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注意事項： ~大棠楓香林一般要12月尾至1月中旬，樹葉才會變紅 ~天氣炎熱乾燥，建議每人帶兩公升水 ~風高物燥切勿在郊野吸煙，引起火災後果嚴重 ~愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】