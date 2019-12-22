【元朗大棠行山】進入賞紅葉最佳時機　訪千島湖清景台睇靚景

首先由元朗或朗屏站附近，轉乘K66港鐵巴士到達大棠山路站下車，整理好裝備之後正式起步。沿大棠山道緩緩直上，到達燒烤場。這裏有小賣部可作最後補給。一直沿馬路直上，路旁已有指示牌，清楚指示楓香林位置。在馬路兩旁已有少量楓樹，遊人都急不及待跑上前拍照呢！
大棠楓香林（小牛牛授權使用）
路線：大棠楓香林 > 千島湖清景台 > 黃泥墩灌溉水塘 > 楊家村
路程：約13公里
需時：約4小時
山徑路况：石屎路~30%、泥徑~25%、石徑~5%、草徑~25%、沙徑~15%
曝曬：85%
攀爬：0%
廁所：2個
補給點：1個
今個周末的紅葉指數去到B。（漁護署網站截圖）
大部分人都十分期待盡快跑到楓香林欣賞美麗的紅葉，直至走到大欖自然教育徑轉入楓香林，才發現大失所望，因為只得幾棵樹變了橙色的葉，也有少部分才變了淡黄。不過根據去年經驗，要欣賞紅葉最快都要等待至十二月尾或明年一月頭喔！
按圖看清沿途風景、設施▼
拍照後轉走麥理浩徑10段，一直行經過關帝廟，右轉上石級，發現郊遊徑正在大修葺中，令山友可以輕鬆走過一段浮沙碎石路段。很快便到達另一分叉路口，有路牌指示，左轉入千島湖清景台。這裡是欣賞大欖涌水塘的最佳景點，可以從小小木欄杆下180度觀看美景，也可以從木欄後的高台觀看，俯瞰整個湖畔。
按圖看清沿途風景、設施▼
更多靚景打卡行山路線：
我們沿麥徑繼續走，細心留意靠右邊有一座巨石羣，旁邊有絲帶引路，拐過幾個彎之後，就到達巨石高台上，打開行2個山地圖Apps，都沒有記錄這條山徑，不過跟據過往經驗，有那麽多條絲帶引路，相信是可行的路線呢！我們跟隨絲帶向山上走，路况良好易走,也可看見多個小山丘，行走了不久發現有一道小峽谷，估計是風化侵蝕而成，山友走過必須要小心，切勿走近，避免跣腳墮入谷底！
按圖看清沿途風景、設施▼
看看指南針方向，正是走向楊家村，山徑開始緩緩向下落山，沿著一條粗大的水渠而下，很快便到達黃泥墩灌溉水塘，接上山徑向楊家村方向走。行了不久發現茂密的松樹林，由綠油油變成一大片紅色，原來早排這裡遇上山火洗禮，令大片松樹林都被火災吞噬，有部份整棵樹被燒毀，而有部分把松樹針型葉燒成鮮紅色，增添了點點聖誕氣氛。
到達楊家村，兩旁有幾個農莊，均有售賣蔬菜、水果、蘆薈、提子...等等。聽到其中一位婆婆大叫：「有新鮮蔬菜，全部~餓驚力，快啲埋嚟睇！」妻子亦支持本地農作，行山不離買蔬菜呢！之後繼續沿路直走，到達大棠巴士總站完成今次旅程。
按圖看清沿途風景、設施▼
注意事項：
~大棠楓香林一般要12月尾至1月中旬，樹葉才會變紅
~天氣炎熱乾燥，建議每人帶兩公升水
~風高物燥切勿在郊野吸煙，引起火災後果嚴重
~愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走
【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】