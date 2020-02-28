【新界行山路線】屯門站出發行麥徑　訪千島湖清景台再落元朗大棠

由屯門行到元朗的大棠，最輕鬆的方法可以逆走麥理浩徑第10段，繞過九逕山至大欖涌水塘，經行山景點千島湖清景台，到大棠山道落山。沿路可以看到新界西不同的景色，初段可以遠眺青山，之後還可以登千島湖清景台，與水塘美景合照。

麥徑的終點近屯門市中心，故可以由屯門港鐵站出發，經B出口的扶手電梯落地面，沿杯渡路旁，在輕鐵天橋底行。橫過屯門鄉事會路，續沿杯渡路走，來到屯門市廣場門口，這是上山前最後一個補給點。如果需要買東西或者去廁所的話，可入屯門市廣場。

繼續杯渡路行，上輕鐵杯渡站的樓梯，經過杯渡站月台，沿另一邊的樓級回到地面，繼續直行，橫過青山公路，就抵達麥理浩徑的終點。那裏有大牌寫住「麥理浩徑終點」並附設地圖，還有M200的標距柱。

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01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

之前正式上山，就沿麥徑牌旁的山路行。這段路已經是全程最辛苦的一段，要在500米多的路程，攀升100米。雖然途中會有一些村路的分岔口，但留意兩旁及路面上的指示，跟住黃色欄杆走，就不會迷路。

約行15至20分鐘，便走完這段上山路，來到一處小平地，有長凳及地圖，左邊是屯門徑的路，而麥徑的路就在右邊。穿過「歡迎進入大欖郊野公園」的牌坊，開始6公里非常輕鬆的路。這段路在引水道旁，基本上沒有上落，幾乎全是寬闊的馬路，繞過九逕山山腰，途中跨過多條由九逕山流下的石澗。

沿路可遠眺青山

漁護署在路旁建了很多設施，例如在一些開揚位置設置長凳，方便行山人士一邊休息，一邊遠眺青山的景色。路旁還有不同種類的健身設施，行山人士行到悶的話，可以去一試身手。

山路的風景會逐漸轉變，由最初見青山，之後會見到哈羅國際學校、屯門公路等地，甚至望到大嶼山北岸的輪廓。這段路耗力不多，但慢慢行的話，都行了1小時30分鐘，沿右邊的斜路落去，行至一處分岔路，右邊是往掃管笏及黃金海岸，如果趕時間或者累的話，可往右路撤退下山，掃管笏有小巴回屯門。

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望到山下的樓盤，應該是滿名山。（顏銘輝攝）

繼續行的話，就轉左，沿馬路緩緩上斜。這段環大欖涌水塘的馬路長約3公里，以上斜為主，較之前稍為辛苦。這段路間中可透過叢林見到水塘景色，但不漂亮，大家可以專心行，直至行到一處上斜的髮夾彎，發現右邊是大欖涌水塘的千島湖景色。

大家可以坐在路邊休息，吃點東西，並與千島湖合照，但這裏並非欣賞千島湖最美的地方。請緊記，別要再沿馬路上斜，在髮夾彎的彎位接走山路，往去年建成的千島湖清景台進發。沿山徑走不足1公里，約行15分鐘，就抵達清景台的入口。

麥徑路經千島湖清景台

清景台的入口非常明顯，右方有一個明顯的大牌，還有一條用木頭搭建的樓級。轉右行上那六十多級的樓梯，再沿路行多一會兒，就來到千島湖清景台，可俯瞰大欖涌水塘。離開千島湖清景台只有一條路，就是原路折返，落樓級回到麥理浩徑第10段。

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從千島湖清景台望出去大欖涌水塘，可惜這時候天有點灰。（顏銘輝攝）

途經關帝廟與赤兔馬

續走麥徑第10段，往大棠方向，這段山路清晰，以落山為主。途中，會在一個山坳見到一座關帝廟，廟外有隻赤兔馬的銅像。此處也是分岔口，跟指示牌往大棠方向直走便可。過了關帝廟，行多10分鐘，就接馬路繼續行。

沿馬路行10分鐘，行至一個馬路的分岔口，直行的話可遊覽大棠楓香林，而今次就轉左，經大棠下山。沿大棠山道的馬路走，約行半小時後，便會見到左方有郊野公園管理站，而右邊則有分岔路，通往涼亭及公廁。如果沒有緊急需要，就不用右轉，繼續沿大路行，繞過閘口。之後的馬路會有較多車輛來往，建議大家上行人路行。

一轉彎，就來到大棠的燒烤場。這個燒烤場十分遼闊，設備完善，風景亦開揚，可以望到山下的元朗景色。燒烤場內有小食亭，行到累的朋友可以即刻買罐汽水，而小食亭旁有洗手間。

適合新手初試中長途遠足

洗手間旁有小徑，可以行樓級落去，離開燒烤場，不用出馬路繞過大圈。落完小徑，接回大棠山道的馬路，沿行人路繼續落，大約行多15分鐘，就行到僑興路，那裏就有巴士站，可以坐接駁巴士K66往朗屏西鐵站。

總結，這條路路程長，需要一定時間及體力，但大部份是易行的馬路。雖然有點上斜，但不算吃力。這條路中沒有補給點，在屯門出發時需要帶足食物及食水，到大棠燒烤場才有小食亭。這條路亦適合新手嘗試中長途遠足，沿路指示清晰，而且中途有撤退點往掃管笏下山。

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路線：屯門市中心 > 麥徑終點 > 千島湖清景台 > 大棠 路程：16公里 需時：5.5小時 體力需求：2.5星（路程很長，前半段大部分平路；以5星為最高） 技術需求：1.5星（路徑明顯，大部分是馬路，山路亦好行；以5星為最高） 起點交通：搭西鐵至屯門港鐵站，B出口出去 終點交通：在大棠山道搭接駁巴士K66回元朗或朗屏

註：此次行程最後到燒烤樂園，故地圖最後一段路並非往巴士站。