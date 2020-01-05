【大嶼山行山路線】東涌起步由白芒登老虎頭　經榴花峒到欣澳落山

由東涌站起步，沿翔東路直走，如果不想行石屎路，可以行旁邊的東梅古道，步行了大約3公里後到達白芒村，這裏有公廁可減輕身體一點負荷，之後沿石屎路一直往前走，進入香港奥運徑， 留意地上有不同奧運標示，别具特色。

試劍石？（小牛牛授權使用）

路線：白芒 > 老虎頭 > 榴花峒 > 二白坳 > 大輋峒 > 欣澳 路程：約17公里 需時：5.5小時

穿過牛牯塱村和大蠔新村，步行了差不多6至7公里石屎路之後，到達一個小涼亭，左轉入老虎頭郊遊徑，終於可以踏上山徑。初段平坦易行，之後緩緩而上，經過望渡坳，可欣賞兩旁山上風景，不知不覺已到達三百多米高度，突然遇上大石阻路，外形好像一棵大蟠桃，原來就是蟠桃石！它就正正坐落郊遊徑中間，為避免阻礙其他山友步行，我已盡量把巨石搬開兩至三尺之外，方便大家通過。

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按圖看清沿途風景、設施▼

+ 4 + 3 + 2

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繼續沿山徑上，發現山上有多塊巨石佈滿山頭，靠右邊看不難發現一隻大烏龜正在山上爬出來，不過行友都稱它為「怪鴨石」，而小弟覺得似烏龜多一些呢！ 爬上怪鴨石必須小心，從高處可以看見老虎頭郊遊徑一帶，四周沒有大樹遮擋，整條山徑連綿不絕，看不見盡頭，好像萬里長城呢！

一直走，留意右手邊會看見愉景灣高爾夫球埸，還有小山徑可以改行愉景灣水塘。

老虎頭郊遊徑樹木比較少，風景開揚，記得要做足防曬措施。稍作小休後，很快便到達一片大草原，當中都是美麗的芒草，可惜踏入冬季大部分以枯萎了。

經過大片芒草原卒之到達老虎頭頂，在山頂上跟一般山頂無異，有標高柱，為何稱為老虎頭呢？原來沿郊遊徑落山不遠，再向山下望，就發現小山崗好像一隻老虎的脛後，所以被名為老虎頭呢！

按圖看清沿途風景、設施▼

+ 4 + 3 + 2

打卡後折返山頂，左轉入另一條山徑，向榴花峒出發，沿山徑走了不久，左手邊有一塊巨石，中間已破裂的，山友稱它為試劍石，小心從後可以攀上。

繼續沿山徑走，路况明顯，但變得乾涸，大都是浮沙碎石，路途不時有一組組的巨石羣出現，經過榴花峒之後到達二白坳，可以右轉落山走到愉景灣完結行程。

但我們選擇繼續往大輋峒出發，漫漫長路，黄土飛掦，正考驗我們的耐力，很快便到達另一個小山崗，離遠看見有一座銀色物體，外形極似一架太空登月飛船，當走近看，原來是一所發射站和大型天線， 通常行山遇見這些發射站，我都會速速離開，因為輻射非常之高 ，對身體構成不良影響，都建議山友不宜久留。

靠左面有水泥石級，開始落山，一直到底右轉入翔東路，留意這條是高速公路，車輛速度非常之快，而旁邊窄窄的小徑，行走這一段必須小心。

走了不久靠右轉入小隧道（是行車隧道要小心），内裏一片漆黑，只靠出口的光點引路，出了隧道後到達欣澳海水抽水站，接上石屎路向欣澳站走，終點在望可是雙腿已經開始酸軟，畢竟已走了17多公里，對我這位大叔來説差不多到了極限呢！

靠左邊雖有美麗的海灣都沒有心情欣賞喔！好不容易到達了欣澳站完成今次旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

+ 5 + 4 + 3

山徑路况： 石屎路：15%、叢林徑：25%、郊遊徑：35%、碎沙石路：20%、石級：5% 曝曬：90% 攀爬：少量 廁所：2 補給：無

注意事項： ~ 步行翔東路時必須小心大型貨車，巴士身邊高速駛過 ~ 切勿攀爬巨石，免生危險 ~ 天氣炎熱乾燥，建議每人帶兩公升水 ~ 風高物燥切勿在郊野吸煙，引起火災後果嚴重 ~ 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】