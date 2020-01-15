【意大利盃】盧卡古笑納大禮22秒閃電入波　國際米蘭輕取卡利亞里

昨晚的意大利盃16強，國際米蘭射手盧卡古繼續勇態，開波22秒即把握對手失誤入波，他之後再建一功，助球隊主場以4：1大勝卡利亞里晉級。盧卡古最近入球停不了，近4場比賽攻入6球。

在當地時間昨晚（1月14日）的意盃16強，國米主場對卡利亞里，主隊射手盧卡古開波22秒射入。盧卡古看準卡利亞里中場基斯甸奧利華回傳，向前加速攔截得手，令回傳變成一球傳予盧卡古的直線，這名比利時前鋒闖入禁區，面對兩名回防的守衛，冷靜為國米射成1：0，攻入他球員生涯首個意大利盃入波。

盧卡古開波22秒即取得入球，為國米帶來一個好開始。（Getty Images）

盧卡古「亨利式」截劫回傳入球片段：

同場加映：亨利「接應」謝拉特回傳建功

盧卡古狀態相當好，他在12分鐘接應角球攻勢頂入，但越位在先。國米在22分鐘由保查華利路建功，半場領先2：0。換邊後，盧卡古終於再入波，這次也是角球攻勢，尼高路巴列拿接應短角球後傳中，盧卡古前柱頂入，國米遙遙領先到3：0。

雖然卡利亞里上半場「送禮」的罪人基斯甸奧利華在72分鐘破蛋，但國米中堅蘭奴捷亞在80分鐘接應角球頂入，為球隊鎖定大勝4：1晉級。

曼聯借將阿歷斯山齊士今仗正選上陣。（Getty Images）

今場最搶鏡當然是梅開二度的盧卡古，他近4場入6球，腳風順到不得了，今季各項賽事入18球，其中14個意甲入球；今次也是盧卡古今季第5次梅開二度。

盧卡古今場表現亮眼，若非食了個「詐糊」，就可以帽子戲法。（Getty Images）

這名比利時前鋒首季投身意大利球壇即有好表現，他賽後說：「我一定要多謝隊友、教練、所有更衣室職員及球迷。由我來到的第一日起，每個人都在幫助我。國米是我的最佳選擇，我可以在這裏成長，為球隊作出貢獻。明顯地，入球是我的工作，但我並不是單純考慮自己，還有整支球隊。我希望在這裏贏得錦標，但我眼前的只有下場聯賽的對手萊切。」

另外，同日還有兩場意盃賽事，拿玻里主場以2：0贏佩魯賈，拉素主場則以4：0大破克雷莫納。

盧卡古入球後多謝球迷的支持。（Getty Images）

國米贏得清風送爽，主場以4：1大勝。（Getty Images）

國米對卡利亞里精華片段：