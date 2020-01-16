【意大利盃】C朗缺陣南美三箭頭發功　祖雲達斯挫烏甸尼斯晉級

C朗拿度不在陣中，對祖雲達斯似乎問題不大，戴巴拿今仗貢獻兩個入球及一個助攻，協助祖雲達斯在意大利盃16強以4球淨勝烏甸尼斯，其中戴巴拿與希古恩兩名阿根廷同鄉，在今仗展示超強的默契，為球隊打開紀錄。

祖雲達斯主帥沙利在今仗未有派C朗拿度上場，他在賽後解釋是因為C朗受鼻竇炎所困，所以今仗因病避戰，改由戴巴拿﹑希古恩及杜格拉斯哥斯達攻堅。

祖雲達斯主帥沙利指C朗拿度因病缺陣。（Getty Images）

戴巴拿今仗交出兩入球及一助攻，領祖雲達斯4球大勝烏甸尼斯。（Getty Images）

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在C朗缺陣下，3名南美兵在今仗肩負入球重任，並各有貢獻。戴巴拿與希古恩在上半場中段合作炮製一個精彩入球，兩名阿根廷同鄉在重重圍困下殺出重圍，憑極佳的默契連續3次「撞牆」擊破對手5人，結果希古恩近門輕鬆射成1：0，在16分鐘先開紀錄。

希古恩與戴巴拿以一個絕妙配合打開紀錄。（Getty Images）

希古恩與戴巴拿的絕妙配合：

Argentina needs to drop Messi for Dybala asap. He's 10X the player. pic.twitter.com/SERQvDXgx4 — Jimmy🦉 (@Kingrobbstark1) January 15, 2020

祖雲達斯中場貝拿迪斯治（Federico Bernardeschi）在禁區內被對手門將撲跌博得12碼，戴巴拿操刀12碼得手，上半場26分鐘擴大領先紀錄。祖雲達斯在下半場繼續施壓，希古恩以助攻回敬戴巴拿妙射入網，下半場12分鐘再度改寫紀錄，加上4分鐘後杜格拉斯哥斯達12碼建功，南美三箭頭齊齊取得入球，結果「老婦人」以4球大破烏甸尼斯，晉級意大利盃的8強。

杜格拉斯哥斯達12碼建功，祖雲達斯南美三箭頭齊有進帳。（Getty Images）

兩名阿根廷球員一個絕妙的配合，為球隊先開紀錄，建功的希古恩大讚戴巴拿是個才華橫溢的球員，「與戴巴拿這種高質球員合作是享受，我們的關係相當密切，而球隊在今仗的表現十分好，希望我們可以保持這個氣勢，並為球隊贏得意大利盃冠軍。」