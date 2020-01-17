【羽毛球．印尼大師賽】李卓耀狂攻石宇奇　兩局取勝晉4強

去年底在香港羽毛球公開賽奪得男單冠軍的李卓耀，在今周舉行的印尼羽毛球大師賽交出連番佳績，今日（17日）在8強惡鬥中國好手石宇奇。 面對同為23歲、但世界排名更高（第9位）的石宇奇，排23位的李卓耀以其一貫進取的風格應戰，終直落兩局取勝，打入4強。

李卓耀先在首圈勇挫周天成，及後在次圈力戰三局下淘汰韓國的許侊熙，而隊友伍家朗不敵石宇奇，無緣在8強上演「香港內訌」。李卓耀在今日（17日）第5次迎戰石宇奇，最近兩次交手均在香港賽碰頭，李卓耀同樣順利在主場取勝，無獨有偶，石宇奇則曾在印尼擊敗李卓耀。

李卓耀去年11月曾在香港賽直落兩局擊敗石宇奇。（資料圖片）

延伸閱讀：

李卓耀力戰三局過關 伍家朗遭石宇奇逆轉

李卓耀兩局挫周天成 與伍家朗齊晉16強

首局李卓耀與石宇奇由一開始已鬥得相當激烈，李卓耀一貫積極進攻、經驗佔優的石宇奇則穩紮穩打，開局之初，石宇奇曾以5：3領先，其後直至15：15為止，兩人從未拉開超過1分差距，直至李卓耀一口氣連取6分，將比數拉開至20：15，才出現明顯差距，石宇奇未有因而自亂陣腳，追回兩分至17：20，但一次反手斜線出界，讓李卓耀以21：17先取一局。

第2局首3分兩人一樣互不相讓，但李卓耀又連取5分拉開至8：3，以11：5進入半場休息，互邊後，石宇奇一度連追6分，將比數拉近至13：14，但最終李卓耀以21：17鎖定勝局，周六（18日）將出戰4強，對手將是另一場8強大戰、基斯迪（Jonatan Christie）對安頓臣（Anders Antonsen）的勝方。

▼港隊已落實的東京奧運資格▼