【比甲】米洛列特場上險遇襲　高柏尼即上前喝罵球迷

球迷在球賽中扮演相當重要的一個角色，而他們在觀眾席上的一舉一動亦影響在場上比賽的球員。比利時兩支老牌球會布魯日與安德列治在今輪聯賽碰頭，主場的安德列治隊長高柏尼在比賽途中，更「大義滅親」大罵己隊的球迷。

在去年夏天離開曼城，回歸母會安德列治的高柏尼（Vincent Kompany），以球員兼教練身份展開新的一頁。不過，安德列治在今季比利時甲組聯賽戰績一般，戰至季中只能在聯賽的中游徘徊。

高柏尼在今輪比甲依舊正選披甲，帶領球隊在主場迎戰另一支老牌球會布魯日，與比利時國家隊的舊隊友米洛列特（Simon Mignolet）碰頭。在今仗前在榜首遙遙領先10分的布魯日，雖然被主隊的高拉臣（Antoine Colassin）先開紀錄，但布魯日的雲拿根（Hans Vanaken）在及後時間梅開二度，協助球隊以2：1反勝安德列治，鞏固在榜首的領先優勢。

高柏尼今季重返母會安德列治任教練兼球員。（資料圖片／Getty Images）

利物浦前門將米洛列特現時為布魯日把關。（資料圖片／Getty Images）

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▼逐格睇：高柏尼護米洛列特獲讚（按圖放大）▼

在今場比賽末段時，布魯日門將米洛列特準備開出龍門球時，有球迷將正在燃燒的煙花扔往場上，更在米洛列特的前方爆破，使該名前利物浦門將往後躲避。身為安德列治教練兼隊長的高柏尼，對己隊球迷的行為十分不滿，隨即前往觀眾席放聲大罵，喝止球迷再以相同方式傷害場上的球員，並安慰米洛列特。

此舉令不少網民大讚高柏尼，是球場上的真漢子，除了沒有包庇己隊球迷外，更安慰前國家隊隊友，不論在球技上及性格上亦展示其級數。

高柏尼鬧爆球迷片段：

Vincent Kompany berates Anderlecht’s fans after they throw a firecracker at Simon Mignolet 🇧🇪 pic.twitter.com/mXGNupXC3p — Football HQ (@FootbaII_HQ) January 20, 2020