【澳網】中國美女一姐王薔遭小鮮肉男友狠撇　憾負世界排名78球手

中國一姐王薔今屆澳網經歷有如坐過山車一樣，上一圈力戰三盤生涯首度擊敗網球女王莎蓮娜威廉絲，今輪16強對手只是世界排名78位的加博（Ons Jabeur），卻以6：7、1：6直落兩盤被擯出局。

樣子標緻的王薔，被譽為中國最美網球手，實力方面近年也位居世界前列，是名副其實的「中國一姐」。

2018年7月中國媒體傳出王薔拍拖的消息，最震撼的是，當時27歲的他，男友竟是年僅17歲、尚未成年的小師弟周歆牧！未有理會外界眼光，王薔跟年紀相差近十年的小男友愛得高調，不時在微博上載兩人互動的甜蜜照「曬恩愛」。

年紀差距雖大，但2001年出生的周歆牧身型高大英俊，跟1992年出生的王薔相當合襯。有男友在身邊鼓勵，王薔在賽場打出職業生涯最佳表現，去年9月初世界排名升上12位的新高。

王薔澳網16強不敵加博出局，一臉失落。（Getty Images）

王薔與18歲小男友一段情（按圖進入）

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不料正當外界以為王薔事業愛情兩得意之時，兩人的戀情已悄然走到盡頭。同樣是去年9月初，曾經溫馨甜蜜的照片全數被刪除，兩人亦互相取消關注對方的微博。不久前，兩人才慶祝拍拖一周年，年滿18歲的周歆牧跟王薔還在發放恩愛的帖子……

不知跟甩拖有沒有直接關係，王薔的狀態自此滑落，世界排名亦由高峰的12位跌至29位。澳網是王薔跟「小鮮肉」男友周歆牧分手後，首個四大滿貫賽事。他被列作賽事27號種子，連過兩關後硬撼8號種子莎蓮娜威廉絲。王薔職業生涯中從未贏過細威，然而收拾心情重新上路的他奮戰三盤下，首度擊敗對方。

16強對手僅為世界排名78位的突尼西亞球手加博（Ons Jabeur），正當全中國球迷靜待他能繼李娜後，成為首位晉身大滿貫八強的中國球手，他的表現卻令眾人大跌眼鏡。

中國美女一姐王薔（按圖進入）

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對手加博再創歷史

王薔落敗後非常失望，「我在第三圈做得很好，但今天表現未如理想。」他認為自己打得過於被動，又稱讚對手加博愈戰愈勇。他亦指出，對細威一戰過後身心也有一定影響，「當你擊敗了一個很好的球員之後，自己的心理調整這一塊還要加強吧。就是很多運動員都會發生同樣的情況，可能上一場消耗得太多，精力有點恢復不過來，有一點沒太緩過來。和她打了兩小時四十多分鐘，無論是精力還是體力都消耗得非常大。」

加博上一圈擊敗前一姐禾絲妮雅琪後，成為史上首為晉身大滿貫第四圈的阿拉伯女球手，今仗擊敗王薔晉身八強，再創歷史新一頁，他希望自己的旅程可啟發更多青少年，「首次晉身八強，嘗試啟發家鄉突尼西亞或阿拉伯世界、特別是非洲的年輕一代，真的很奇妙。」他以自身經歷說明：「一切並非不可能。正如我之前說過，我在3歲至16、17歲期間一直在突尼西亞訓練，我是100%突尼西亞出品。」

澳網第三圈王薔生涯首度擊敗細威，不料第四圈爆冷出局。（Getty Images）

武漢肺炎疫情 聯合會盃改地點

王薔完成澳網比賽之後，將代表中國出戰聯合會盃（Fed Cup）亞太區比賽，不過由於中國武漢肺炎疫情，聯合會杯亞太區的舉行地點已經由廣東東莞，改為哈薩克。