【澳網】基域奧斯穿Kobe球衣哭着進場　拿度贏波後再向黑曼巴致敬

高比拜仁（Kobe Bryant）的死訊震驚國際體壇，一眾正在澳洲墨爾本專注出戰澳洲網球公開賽的球手們，亦紛紛在社交網站上表態，悼念該名體育界的一代巨人。 主場出戰的澳洲球手基域奧斯（Nick Kyrgios），亦是高比的球迷之一，今日（27日）出戰男單第四圈硬撼頭號種子拿度，他更特意在熱身時穿上高比的球衣，神情憂傷。

退役籃球巨星高比拜仁與愛女遇上直升機意外，二人不幸罹難，結束其匆匆的一生，而他的死訊震驚體壇，不少網球手如祖高域及大坂直美等人亦向高比致意。早前在女單出局，如今轉戰雙打的美國小將歌芙（Coco Gauff），在球鞋寫上「曼巴精神」（Mamba Mentality）及高比與愛女Gigi安息的字眼。

澳洲主場出戰的「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios），亦是Kobe的球迷，聽到偶像的死訊出戰男單第四圈，他在準備與拿度的賽事前，他亦特意披起高比拜仁的8號湖人球衣進場和熱身，他戴耳機進場時神色憂傷、眼泛淚光，他的對手拿度亦在社交網站上發文悼念高比。

基域奧斯披上高比拜仁的球衣進場，特意悼念偶像。（Getty Images）

基域奧斯穿上高比球衣進場（按圖進入）

+ 6 + 5 + 4

Nick Kyrgios repping that Kobe Lakers gold pic.twitter.com/LkR1pRvUpo — Kobe Bryant (@CountOn24) January 27, 2020

基域奧斯雖然傷心，但力爭繼2015年後再度躋身澳網8強的他，踏進場區內立即收拾心情，抖擻精神迎戰頭號種子拿度。

第一盤早段他在自己的發球局失守，拿度帶優勢先以6：3先下一城。不過基域奧斯在次盤還以顏色，亦以相同的比數6：3扳回一城，二人在第三盤互保發球局，需要以「Tie Break」分勝負，雖然一度在細分追和7：7，但未能把握良機，結果以7：9再輸一盤。

基域奧斯在今仗仍然不改其火爆性格。（Getty Images）

戰至關鍵第四盤，拿度局數領先5：4並Serving for the match（致勝發球局）之時，基域奧斯及時打破拿度發球局追平5：5，之後各取一局，再度要打決勝局。結果拿度以7：4再次拿下Tie break，盤數3：1（6：3、3：6、7：6、7：6）勝出晉身八強。

拿度賽後再次向高比拜仁致敬，指出對方「是體壇史上其中一位最偉大的巨星，亦值得在場觀眾為他起立鼓掌致敬」，又讚揚高比，「他一直希望提升自己的水平，是啟發全球體育界和很多孩子的力量。」他感言：「今天是你希望能忘記的一天，但高比拜仁當然會常在我們心裏。」

基域奧斯雖然落敗，但這位向來脾氣不佳的「壞孩子」，今場大部分時間能沉着應戰，打出漂亮一仗，拿度說今場是極為艱苦一仗，盛讚基域奧斯是現今其中一位最具天份的網球手。