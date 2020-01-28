【澳網】費達拿又打足五盤　命懸一線絕處逢生四強鬥祖高域

以「險過剃頭」來形容「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）今仗絕不為過，他在澳洲網球公開賽男單8強迎戰美國的桑德格倫（Tennys Sandgren），費達拿繼第三圈後再度戰足5盤，更面對7次「Match Point」亦悉數挽救，結果以總盤數3：2險勝晉級。

費達拿在今年的澳網晉級過程，一點也不順遂，第三圈與主場球手米爾文（John Millman）苦戰超過4小時，戰至決勝局的「Tie Break」才以細分10：8獲勝晉級。雖然費達拿在上圈直落三盤輕取富索域斯（Marton Fucsovics），但他在8強再度戰足5盤。

費達拿在今年澳網第2次力戰五盤下晉級。（Getty Images）

費達拿在第三盤一度與裁判有所爭拗，更使他再失一盤。（Getty Images）

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費達拿在8強遇上世界排名100位的美國球手桑德格倫，二人首度交手，費達拿在首盤中段打破缺口，取得破發分並以6：3先拔頭籌，但桑德格倫在次盤兩度把握破發機會，以6：2扳回一城。費達拿在第三盤彷彿失去耐性，更在第三局與裁判口角，並在局數落後0：3，費達拿在接受醫療暫停（Medical Timeout）後，依然未能收復失地，再輸一盤2：6。

費達拿與桑德格倫在第四盤互保發球局，該名美國球手戰至末段，曾經多次出現「Match Point」機會，其中在「Tie Break」更在細分領先6：3，可惜亦被費達拿一一挽救，以10：8取得關鍵的第四盤，費達拿在決勝盤乘勢以6：2再取一盤，最終力戰超過3個半小時，有驚無險以盤數3：2力克對手，第15度打入澳網4強。

費達拿賽後坦言今仗相當幸運，才可挽救7個Match Point反勝。（Getty Images）

費達拿在今仗勇救7個「Match Point」，在面對劣勢下仍然處之泰然，他在賽後亦直言今仗有點幸運成份，「我一直祈求他不要直接打出一記Winner結束賽事，若果他錯失一兩個機會，沒人知道及後將如何發展，我今仗無疑是萬分幸運。」

費達拿在賽後記者會表示在醫療暫停後，依然對傷患有所憂慮，幸好未有影響發揮。他不清楚自己救回7個「Match Point」，但確信若在如此艱難的第四盤亦能反勝，整個局面或可就此扭轉。形勢亦一如他所料，最終險勝晉級，與老對手祖高域（Novak Djokovic）爭奪決賽席位。

費達拿與桑德格倫合演精彩一仗，費達拿力戰超過3個半小時晉級。（Getty Images）