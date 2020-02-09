【港島行山路線】灣仔起步行上寶雲道　尋找神秘魔法石只花45分鐘

香港歷史，少不了天文台的份兒。 位於灣仔的香港子午線南標記，與天文台的北標記為一對。經過多年隱藏於寶雲道附近後，前者地址曝光，即成行山界的新打卡景點。 文：周立賢

香港天文台在2019年於社交媒體發布4條「香港子午線-神秘的魔法石」影片，引起熱烈回響。片中指當太陽穿過香港子午線，代表香港時間正午。

天文台內的北標記被重新發現後，位於香港島的南標記一度成為疑團。根據文獻，它在天文台的中星儀以南11354呎。經過海事專家、香港海事博物館前總監戴偉思博士、與地政總署助理土地測量師葉贊邦合力，終於找尋到逾百年的灣仔的南標記，引來對香港歷史有興趣的行山人士朝聖。

由灣仔藍屋（左）出發，今次要上山尋找「神秘魔法石」香港子午線南標記（右）。

天文台短片：

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

「尋找寶雲道子午線」路線來回只需約45分鐘，而且上斜時運動量不錯，是在寶雲道跑步前不錯的熱身。起點為灣仔藍屋，沿石水渠街，經石水渠街花園上樓梯。到達堅尼地道後，轉左過馬路後，折回右方約一分鐘便可在橋底看到灣仔峽道。

這段是正宗的「長命斜」，約40米海拔急升至120米，行得有多快就視乎雙腿肌力，反而更要留意不少人遛狗，以免「腳下有黃金」。

▼▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼▼

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到達三叉路口平路，左轉經蘭谷及公廁，沿寶雲道健身徑走數分鐘，開始留意兩旁景物。當在左下方望見寶雲道臨時遊樂場時，右方理應有一個藍色路牌，由此小心沿護土牆的石級往上行一分鐘，會見到一條粗繩，不用理會及急於跨過渠道。再行多幾步，便會見到一塊石板，由此路以最輕鬆的方法到達寶雲道子午線的碑石。

護土牆梯級Google位置︰

這告示牌阻礙前進，可在護土牆左方繞過，接上樓梯。（周立賢攝）

碑石比一般人高，也比相像中厚實，底部由石躉支撐，四面十分光滑，經過多年日曬雨淋洗禮後，仍然極之完整，不像是百多年前的古蹟。山坡有輕微水土流失，到訪當天下雨比正常更跣，即使只有數米的距離，每一步也需放慢，因此一對有抓地力的行山鞋是必須的，更可戴手套。附近有一個三角標石，寫上1893，相信是年份。

原路回到寶雲道健身徑，較另一邊來得容易。遊人可以到附近姻緣石朝聖，若以最快速度回到市區，沿登山之路折返藍屋即可。這行山路線老少咸宜，貼士是石碑坐落在叢林中較陰暗的地方，若想照片拍得更亮麗，宜在陽光充足時到達。

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