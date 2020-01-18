【蒲台島行山路線】走一回「香港南極」　必去天涯海角126燈塔

蒲台島是香港最南的島嶼，以觀候鳥、奇石、石刻、燈塔聞名，亦馳名出產紫菜；地勢頗為平坦，遠看像海上的浮台，因而得名。 蒲台郊遊徑位於島嶼的西南部，循著郊遊徑行走，先沿長石排登山上牛湖頂，再下降至位於海角的126號港境最南燈塔，沿海邊返回碼頭；沿著郊遊徑可參觀島上所有主要景點。 在藍天白雲的大晴天下，由昂裝至碼頭沿南氹灣海岸走，盡是青綠山嶺配上湛藍大海和對面墨洲小島的景緻，如遊走在明信片風景之間。其中一段更是建在海上的棧道，走在上面感覺舒爽。

蒲台島同時是擁有豐富生態的小島。它是過境候鳥著陸補給的重要中途站，島上記錄到328種鳥類，佔香港鳥類種類的六成；還有至少50種蝴蝶，佔全港總數逾兩成。另外，它還是香港特有物種——盧氏小樹蛙（Liuixalus romeri）的天然棲地。

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導賞點：

1) 巫氏古宅、棺材石：從碼頭後立即上山，登上長石排時會途經荒廢的蒲台學校及巫氏古宅。巫氏古宅其實只是一座荒廢大屋，據說建於1920年代，為島上首富巫氏所有，卻因陰森而有「鬼屋」之名。其結構破舊，如入內要自負安全。另外可眺望橫亙山腰的棺材石，喜歡探索鬼怪傳說的朋友，這兩個景點應能令你留下印象。

2) 牛湖頂觀日亭：188米的牛湖頂是郊遊徑最高點，這裏可下瞰整個昂裝以及最前端的燈塔，景致開揚。

3) 僧人石、靈龜上山石：這兩塊奇石位於昂裝翠綠的山丘上、避雨亭旁，遊人一定不會錯過。

蒲台郊遊徑（野外動向授權使用）

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4) 126燈塔：香港最南的燈塔，外表雪白，是蒲台島的地標，襯托着背景一望無際的南中國海。然而這裏仍不是香港最南點，要到達「香港南極」，可稍稍離開郊遊徑主徑，沿着岩石，攀到南角咀的最前端（注意安全）。

5) 佛手岩：可說是蒲台島眾多岩石中最為人知的一塊，堪稱全島「怪石之王」，位於海邊，緊貼山崖，因風化而形成「五指」巨手，維肖維妙。

6) 蒲台石刻：繼續沿海邊郊遊徑走，下一段石級至海邊，會看見這幅位於南氹的石壁，上面有三千多年前刻上的圖騰圖案。石刻已被列為香港法定古蹟，現時由一層玻璃纖維蓋保護，刻紋亦只能隱約辨認。



7) 響螺石、天后古廟：位於郊遊徑外，但返回碼頭後如有餘暇，可前進往天后古廟一遊，此廟創建於清道光十二年（1832年）；廟側有響螺石一塊，形如其名，也可以在回程船上眺望欣賞。

注意事項： 整段郊遊徑都幾乎完全沒有遮蔭，夏天到訪時，需帶備防曬用具以防中暑；遇上大雨時，因下走昂裝一段濕滑，更要及時考慮折返。 如逆走的話，由燈塔上牛湖頂一段會有如「天梯」，較為吃力

設施：洗手間、涼亭。

交通資料：

於香港仔／赤柱卜公碼頭乘坐街渡往返蒲台島。注意船期較疏，只有星期二、四、六、日或公眾假期有航班，詳見運輸署網頁。

逢星期二、四（公眾假期除外）

香港仔（開出）：上午10:00

蒲台島（開出）：下午3:30

逢星期六（公眾假期除外）

香港仔（開出）：上午10:00 / 下午3:00

赤柱（開出）：下午1:20

蒲台島（開出）：下午12:40 / 下午2:00 / 下午4:00

逢星期日及公眾假期

香港仔（開出）：上午8:15

赤柱（開出）：上午10:00 / 上午11:30 / 下午3:30 / 下午5:00

蒲台島（開出）：上午9:15 / 上午10:45 / 下午3:00 / 下午4:30 / 下午6:00

行山路線資料（野外動向網頁截圖）

【文章轉載自「野外動向 HK Discovery」，原文：蒲台郊遊徑】

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