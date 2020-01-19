【粉嶺行山路線】探皇后山神秘印度廟　再連走流水響、鶴藪水塘　

今早到達粉嶺站C出口，出閘就見到專線小巴士，乘搭52B小巴，如果不熟悉可預先跟司機說明布格仔路下車。不需20分鐘就到達，下車就遇上幾隻放養的大唐狗，不過他們性格溫純，不時擺動尾巴，還有些正在打呵欠正昏昏入睡，只要小心渡過就可以了。

鶴藪水塘（小牛牛授權使用）

路線：布格仔路 > 印度廟 > 布格仔路 > 流水響道 > 流水響水塘 > 石坳山 > 鶴藪水塘 路程：約9公里 需時：約3小時

布格仔路兩旁大多數是村屋、廢車場、鐵皮廠，有家村屋飼養了幾頭小羊，不時發出「咩咩」聲，十分有趣，要留意附近有地盤施工，不時有大貨車穿梭，必須小心。

很快便到達皇后山徑路口，旁邊有一所公廁，沿路直上看見地盤，再沿鐵絲網進入山徑斜坡，此段山徑泥土鬆軟，泥濘中好易跣倒，又有大量惡蚊和垃圾必須要小心跨過，經過地盤是要快腳離開，因為頂牆工程有機會有碎石墜落喔！

沿鐵絲網走，大約150公尺後，就看見印度廟。外型十分獨特，有六個三角形屋頂，長滿青苔，大門沒有封鎖，可進入參觀。廟内沒有擺設，而牆壁塗上藍色和紅色，小天窗是黃色，適逢當天陽光透射，出現幾道炫光，令廟内氣氛充滿神秘色彩。

皇后山印度廟是1960年代落成，由駐守該營地的尼泊爾啹喀兵建造，1996年之後軍營的啹喀兵撤走，自此印度廟遭到棄置，並列為三級歴史文物。

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打卡後原路折返至布格仔路囗右轉接上流水響道走，大約行一公里後，到達迴旋處再轉入流水響水塘。想起小編曾到訪流水響水塘數次，最深刻是某年天氣大乾旱，水塘見底，見到水塘底部泥土龜裂情況，十分震撼，同今次水位高漲形成強烈對比。

沿水塘近岸慢走，不難發現多個小沼澤，水質清澈，可看見水中小魚，水中有多個品種植物，從水底生長至水面，在水面中形成天然浮萍，配合光影折射，如鏡倒影，構成一幅美麗的圖畫。欣賞完美麗的倒影後，折返水塘公廁旁邊，就是流水響郊遊徑入口，初段為大石級路，高温下緩緩而上，的確是考驗行山者意志！隨後郊遊徑變得比較平緩和開揚，沿途可欣賞龍山、九龍坑山風貌。

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沿流水響郊遊徑一直走，這一段其實是依循石坳山山脊開闢的，到達一個隱蔽小徑入口，有絲帶記號，轉上斜坡，需手腳並用，大約50米左右，到達石坳山頂，這裏風景開掦，可以從高處俯瞰鶴藪水塘，還可以看到黃嶺、屏風山、南山一帶風光美景。

不過石坳山頂沒有欄杆保護設置，部分路段是懸崖絶嶺，登山者必須小心。欣賞過美麗風光之後，沿郊遊徑緩緩下山，很快便到達鶴藪水塘，這裏水面平静如鏡，旁邊有樹木叢生，ㄧ片翠綠樹蔭，風景美不勝收。打卡後沿鶴藪道走，到達小巴站完成今次旅程。

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山徑狀况：路况~穿林路2%、石級5%、石屎路10%、浮沙碎石路2%、攀爬石徑0%、郊外徑81% 曝曬~85% 攀爬~0% 補給~沒有

注意事項： ~坐小巴到布格仔路下車，留意路口有幾隻唐狗沒有綁繩，但很温純，不用驚訝 ~石坳山頂部份路徑接近崖邊，必須小心 ~天氣炎熱，建議每人最少帶備2公升水 ~保持郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】