【馬屎洲行山路線】三門仔出發半天遊　行連島沙洲尋拉絲芝士岩

出走新界東北探索地質生態，大部分路線均需要乘坐渡輪前往。而馬屎洲卻是全世界數一數二最易前往的地質景點之一，只需乘車到大埔三門仔村，再跨過小山丘和連島沙洲即達，跟城市只是咫尺之隔，這裡擁有2億多年歷史的七彩岩和多種地質奇觀，是進行戶外考察的絕佳地點。

為港人搬村的三門仔人

有些人或許未聽過三門仔村，但對船灣淡水湖一定不會陌生。60年代初期，政府為了解決水荒問題而興建船灣淡水湖，當時位置正是三門仔舊村，村民因而遷往鹽田仔，成立新村。

三門仔沿岸的青山綠水和漁船令人舒服平和，瀰漫一陣舊日漁村氣息。一直以來，村民以捕魚為生，自給自足之餘，村上一些食店和海鮮菜館，亦供應海鮮和漁民特色菜。時至今日，有些村民仍樂於繼續捕魚生活。

想加深認識漁村歷史文化，可遊覽由教堂及幼稚園改成的大埔地質教育中心，帶着小冊子才踏上馬屎洲探秘之旅。中心負責人邱榮光博士笑稱，「馬屎洲十足十一個露天地質博物館，岩石不但奇異獨特，石塊圖案、紋理亦相當精緻，有小冊子導覽方便按圖索驥。」

大埔地質教育中心 開放時間：星期六、日及公眾假期 開放時間：9:30am-5pm（1-2pm休息） 展示：三門仔村漁民生活文化及自然生態、香港地質歷史故事及各種岩石。

連島沙洲探秘之路

由三門仔的鹽田仔山路步行30至40分鐘，即可到達連島沙洲，沿途可聽到悅耳的蟬鳴，也能眺望丫洲、吐露港和馬鞍山景致。探秘之旅由長1.5公里的馬屎洲自然教育徑正式展開！

馬屎洲和連島沙洲。（圖：香港聯合國教科文組織世界地質公園）

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2億年的火山爆發遺蹟

馬屎洲東南面的岩石形成於二疊紀時期（約2億8,000萬至2億5,000萬年前），這個時期連我們熟識的古生物 —— 恐龍，都還未出現。由於這裡的岩層代表了香港一個重要的地質時代，加上豐富的岩石種類和多樣的地質構造，因此被列為具特殊科學價值的地點。

馬屎洲的岩層在形成後經歷多次大型地質運動，遭受嚴重變形和錯斷，並受到後期地下熱泉侵入的影響，形成了複雜的紋理。一些如拉鏈狀、膝折狀的紋路和芝士拉絲般的岩石，均相當有趣。此外，島上的泥岩、粉砂岩和砂岩，還有遠古海洋生物的化石，也值得駐足細看。

點擊下圖看清芝士拉絲般的岩石！

+ 4 + 3 + 2

往三門仔村、馬屎洲方法 港鐵大埔墟站乘20K小巴或74K巴士抵達三門仔村；越過鹽田仔的小山，走過連島沙洲可到達馬屎洲

行山路線資料（野外動向網頁截圖）

（路線提供：香港聯合國教科文組織世界地質公園）

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：三門仔 / 馬屎洲半天遊】

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