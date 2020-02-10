【西甲直擊】美斯助攻帽子戲法　巴塞隆拿3：2反勝貝迪斯

由西甲賽會主辦的La Liga Experience重頭戲，貝迪斯在主場迎戰巴塞隆拿，結果美斯獨力交出3個助攻，帶領球隊以3：2反勝貝迪斯。 香港01記者趙子晉 西班牙西維爾直擊

在比賽當日，造訪西維爾的巴塞隆拿在中午抵達酒店，稍事休息後便出發球場準備賽事，而不少球迷早在酒店門外等候。酒店因有巴塞球員在內的關係，守衛亦比平時深嚴，住客出入需要展示房卡。

平時較為平靜的西維爾市，在比賽日街上不少穿起貝迪斯或巴塞球衣的球迷在市內行走。在比賽開始前的兩小時左右，貝迪斯主場比亞馬林球場外已聚集不少球迷，希望一睹兩軍球員抵達的一刻，當隊巴駛進球場時隨即掌聲雷動。

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不少巴塞球迷在酒店外守候，並預算愛隊將以3：1擊敗貝迪斯。（趙子晉攝）

應Now Sports及beIN Sports邀請，《01體育》記者隨同伍家謙，參加由西甲賽會主辦的La Liga Experience，現場欣賞貝迪斯主場對巴塞隆拿的賽事。伍家謙與一眾東南亞的KOL，在媒體採訪區近距離目擊一眾如美斯、迪莊及基沙文等球員到場。及後由貝迪斯高層手上接過紀念品，並在場邊觀賞兩軍球員熱身。當主隊球員進場時，現場球迷隨即報上雷動掌聲。

簡拿利斯射入12碼，為貝迪斯攻入首個入球。（趙子晉攝）

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前貝迪斯主帥斯迪恩首度以巴塞領隊身份，重返貝迪斯主場作客，美斯及基沙文等主力亦有上陣，而貝迪斯隊長祖亞昆未有正選上陣。

主場出擊的貝迪斯，在開賽早段便主動迫搶，使巴塞的基文迪朗格勒在禁區內犯手球，球證在翻查VAR後直指12碼點，並由中場大腦簡拿利斯操刀中鵠，開賽僅5分鐘先拔頭籌。可惜，在領先3分鐘後的一次反擊，由法蘭基迪莊扳成平手。貝迪斯同樣以一次反擊建功，費基亞單刀射成2：1，在26分鐘再度領先，但布斯基斯在完上半場前再入一球，追成2：2平手。巴塞在72分鐘由朗格勒將功補過，頂入奠勝一球，雖然該名法國後衛與費基亞分別兩黃一紅被逐，結果巴塞以3：2反勝貝迪斯，全取3分，而隊長美斯更貢獻3個助攻。