【意大利盃】C朗拿度補時階段極刑建功　祖雲達斯1：1逼和AC米蘭

在冬季轉會窗重返AC米蘭救亡的「戰神」伊巴謙莫域，在意大利盃4強首回合與C朗拿度正面碰頭，結果C朗再度在關鍵時刻挺身而出，博得12碼並親自操刀得手，協助球隊取得重要的作客入球。

AC米蘭在意大利盃4強首回合主場鬥祖雲達斯，伊巴謙莫域重返意大利後，首度與C朗拿度同場交手，二人在今仗同樣正選披甲。

主隊在上半場初段佔盡上風，多次製造攻勢威脅祖雲達斯的防線，但悉數亦未能射破把關的保方，上半場兩軍並無紀錄。AC米蘭的列比錫（Ante Rebic）今仗表現活躍，交出多次射門，終在下半場中段有收穫，在禁區內接應森姆卡斯迪利祖（Samu Castillejo ）傳中凌空掃把腳建功，在61分鐘打破僵局。

AC米蘭的列比錫（18號）為球隊打開紀錄。（路透社）

延伸閱讀：

拿玻里靠法比安彭拿入靚波 首回合作客挫國際米蘭

C朗拿度破查斯古特紀錄 祖雲達斯反負維羅納

AC米蘭在領先後，左閘迪奧靴南迪斯（Theo Hernández） 及後兩黃一紅被逐，祖雲達斯乘人數優勢力爭追平。戰至完場前，C朗拿度禁區內車身窩利抽射，皮球省中卡拿比亞（Davide Calabria）的手部，球證翻查視像助理裁判（VAR）後直指12碼點，並由C朗親自操刀得手，結果助祖雲達斯逼和1：1，並取得作客入球。

迪奧靴南迪斯在球隊領先時兩黃一紅被逐。（Getty Images）

C朗在禁區起腳省中卡拿比亞的手部博得12碼。（Getty Images）

C朗雖已年屆35，但效率依然，在今年的8場賽事中，已經攻入12個入球，新一年保持每場入球的優良紀錄。相反，「戰神」伊巴卻在今仗上半場領黃，將在次回合停賽，錯過再度與C朗正面交鋒的機會。