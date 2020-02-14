【英超】尹佩斯為跳槽曼聯平反　稱阿仙奴沒有開出新約在先

荷蘭前鋒尹佩斯在2012年由阿仙奴轉投曼聯，被槍迷視為叛徒。現年36歲的尹佩斯已經退役，他提到當年轉會的原因是，阿仙奴沒有向他開出新約。他還以婚姻來形容自己跟阿仙奴的關係，指阿仙奴這個老婆對他厭倦在先。

已經退役的尹佩斯，撰文交代自己在2012年離開阿仙奴，以2400萬鎊加盟曼聯的決定。他說：「你可以將我們（尹佩斯與阿仙奴）的關係比作婚姻，我及我老婆阿仙奴，那時已經結婚8年。在8年之後，我老婆可能有點厭倦我，這就是事實。」

尹佩斯去年在飛燕諾退役。（Getty Images）

尹佩斯在2004年由飛燕諾轉到阿仙奴，初期他經常受傷，而且有點壞孩子性格，表現平平，但10/11球季，他似乎開竅，表現更上一層樓，到11/12球季，他更加罕有地沒有嚴重受傷，英超38場入30球，贏得神射手。就在那一季完結後，他在高峰轉投曼聯。

尹佩斯在2012年轉到曼聯。（Getty Images）

「如果事實是阿仙奴沒有向我提供新合約，你可能會有不同的看法，而阿仙奴真的從來沒有給我新約。之後，你自然地尋找其他機會。我是充滿野心的，我還想試一試贏聯賽冠軍的感覺。這就是人生。」當時尹佩斯與阿仙奴到2013年夏天約滿。

「最後，我得到3個選擇，一個是離開英超，但這個選擇很快就不存在，餘下兩個就是曼聯及曼城。在轉會期間，有很多外人不知道的事發生。你需要基於現實及自己的目標，作出取捨，定下選擇。」

尹佩斯在阿仙奴效力多年，逐步成長為頂級球星。（Getty Images）

「（轉會）其中一個主要原因是，阿仙奴對我厭倦。這是一切的起因，他們沒有開出新約。我們跟雲格及加沙迪斯多次談判，他們都沒有作出決定。」尹佩斯還強調，他跟阿仙奴之間是和平分手，大家都沒有難受的感覺。

尹佩斯指雲格沒有給予他新合約。（Getty Images）

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