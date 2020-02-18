【英超】哈利馬古尼逃過被逐一劫　稱無半點傷害對手意圖

曼聯隊長哈利馬古尼絕對是「紅藍大戰」的主角，雖然該名曼聯中堅攻入加盟以來的首個入球，但他一記「撩陰腿」踢中車路士的巴舒亞伊，卻避過紅牌被逐的一劫，惹來不少爭議。 馬古尼在賽後訪問時辯稱，並非有心踢向巴舒亞伊，而主帥蘇斯克查當然力撐愛將。

英超歇冬期的「重頭戲」，由車路士在史丹福橋迎戰曼聯，主隊改由副選門將卡巴尼路把關，卻兩度被對手攻破大門，加上車路士兩個入球被視像助理裁判（VAR）「吹走」下，結果在主場兩球飲恨，今季第3次不敵曼聯。

馬迪爾在臨完上半場頭槌先開紀錄。（路透社）

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曼聯隊長哈利馬古尼在66分鐘接應波基斯費南迪斯的角球，衝頂力壓魯迪格建功，攻入加盟紅魔鬼的首個入球，並協助球隊奠定兩球勝局。

不過，馬古尼雖然取得曼聯的首球，但他的一記「撩陰腿」才是今仗的「精華」，當他與巴舒亞伊追波之際，二人一同衝出場外，而馬古尼在倒地後從下向上踢中巴舒亞伊，球證在翻查VAR後，並不認為馬古尼是嚴重犯規，避過被逐的一劫。

哈利馬古尼在下半場頭槌頂入在曼聯的首個入球。（路透社）

哈利馬古尼在賽後接受訪問時，再度辯稱自己並非有意傷害魯迪格，「當時我知道他將向我撞向我，所以我伸腳的動作是自然反應，純粹為了保護自己，絕無半點傷害他的意圖，我及後向他道歉，球證亦看得出我並非有侵犯他」。

哈利馬古尼絕對是今仗的主角，除了頭槌建功外，他亦有一記「撩陰腿」犯規。（路透社）

馬古尼「撩陰腿」踢中魯迪格逐格睇（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

主帥蘇斯克查在賽後同樣認為，馬古尼是為了保護自己才出腳，「我並不認為這是犯規，馬古尼受侵犯在先，而他看到對手即將跌向他，所以他才伸腳保護自己」。蘇斯克查指他一直向馬古尼的頭槌開玩笑，而他在今仗以入球證明了自己的頂上工夫。

蘇斯克查認為今場勝仗，再度燃起球隊爭奪歐聯資格的希望，「爭奪前四絕對是硬仗，將會十分緊湊。今場勝仗加強我們的信心，以及再度有機會向前四邁進」。曼聯賽後以38分排第7位，落後第4的車路士3分。

主帥蘇斯克查當然力撐馬古尼，指愛將是因為保護自己才出腳。（路透社）

英超第27輪直播賽程（按圖放大）