【歐聯16強】熱刺主場不敵萊比錫　阿特蘭大4：1大破華倫西亞

香港時間周四（20日）凌晨上演的歐聯16強賽事首回合，英超球隊熱刺主場未能先拔頭籌，遭德甲勁旅RB萊比錫以1：0擊敗；同日另一仗，意甲的阿特蘭大以4：1大破作客的西甲球隊華倫西亞，取得絕對的出線優勢。

雖然熱刺有主場之利，但缺少了哈利卡尼及孫興慜兩大射手，前線要改以盧卡斯莫拉掛帥，面對毫無懼色且踢法積極的萊比錫，可謂一籌莫展。兩隊上半場互無紀錄，換邊後戰至58分鐘萊比錫終打破僵局，中場干拉特賴馬在禁區內被熱刺左閘賓戴維斯踢跌，前鋒迪姆華拿主射破網，客軍領先1：0，兼取得重要的作客入球。萊比錫不斷施壓延續優勢，全場取得近六成的控球率及16次攻門，熱刺即使也有12次攻門，依然相形見絀，回天乏力。

夏迪保亞梅開二度

阿特蘭大主場對華倫西亞則鬥得燦爛，上半場16分鐘，主隊由後衛夏迪保亞助攻，接應左路傳中門前搶贏身位射入1：0；其後華倫西亞有一扳平良機，可惜中場干卡路古亞迪斯左邊底線橫傳，卓利舒夫衝前未能接應，皮球掠門而過。42分鐘，中場伊利錫禁區邊右腳勁射破網，阿特蘭大半場領先2：0。

換邊後僅4分鐘，演出活躣的前鋒艾真度高美斯進攻左路傳中，但門前的伊利錫與夏迪保亞雙雙痛失良機。不過，57分鐘，中場費奧拿成功替主隊領先至3：0；夏迪保亞於63分鐘在右路突破越位長驅直進殺入禁區射入，個人梅開二度，主隊優勢亦進一步擴大。其後，華倫西亞由翼鋒捷利舒夫「破蛋」，爭取出線仍保住一線生機。