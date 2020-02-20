【歐聯】熱刺上半場遭狂攻慘締另類紀錄　阿里被換出大發雷霆

熱刺前線兩大主力哈利卡尼及孫興慜養傷缺陣，在歐聯16強首回合主場鬥RB萊比錫，全場反被對手反客為主，結果由迪姆華拿的12碼建功奠勝，作客一球擊敗熱刺。 另外，肩負起熱刺進攻重擔的迪利阿里，戰至下半場中段已被主帥摩連奴換出，他更氣得扔水樽及球鞋發洩。

孫興慜上仗英超聯賽雖然梅開二度，但賽後證實其手骨骨折，大有可能錯過今季所有賽事，加上哈利卡尼手術後仍在康復階段，兩大前線王牌一同缺陣，對熱刺甚有影響，主帥摩連奴今仗派出盧卡斯莫拉及迪利阿里攻堅。

盧卡斯莫拉（右）與迪利阿里合作攻堅，惟未能為球隊取得入球。（Getty Images）

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熱刺雖然今仗在主場出擊，但在開賽初段防線已忙得不可開交，客軍RB萊比錫多次具威脅埋門，由隊長洛里斯一一瓦解，RB萊比錫在上半場已錄得13次攻門，創下歐聯主場球隊在半場被攻門最多的紀錄。

雖然熱刺在上半場在後防風聲鶴唳下，仍能力保不失，惟左閘賓戴維斯在禁區內上前解圍時，撞跌入楔的干拉特賴馬（Konrad Laimer），球證直指12碼點，迪姆華拿（Timo Werner）擔任劊子手一射中鵠，在58分鐘打開缺口。熱刺及後當然積極反撲，盧施素（Giovani Lo Celso）及拉美拿的罰球十分「近磅」，但亦未能追成平手，結果熱刺在主場一球僅敗RB萊比錫。

熱刺隊長洛里斯今仗忙得不可開交，多次勇救險球，但最終未能保持清白之身。（Getty Images）

迪姆華拿下半場12碼建功，為球隊一箭定江山，取得重要的作客入球。（Getty Images）

在熱刺失守後，主帥摩連奴隨即調動，將迪利阿里及謝特臣費南迪斯換出。迪利阿里明顯對此大感不滿，在返回後備席時一時茫然，更怒扔水樽，坐下後再扔球鞋洩憤，對被換出大感失望。

迪利阿里在下半場被換出，返回後備席隨即怒扔水樽及球鞋。（Getty Images）

迪利阿里被換出後怒扔水樽及球鞋片段：

Dele Alli was not happy after being substituted against RB Leipzig pic.twitter.com/fPF0E1VuYe — Jacko 🇯🇲 (@KemarJM) February 19, 2020

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