【歐霸】狼隊不敵愛斯賓奴無礙晉級　尼圖尷尬驚天失機

狼隊在歐霸盃32強首回合主場4球大破愛斯賓奴，出線在望，在次回合作客西班牙。雖然愛斯賓奴的箭頭卡里利個人連中三元，球隊只能以3：2擊敗對手，在總比數以3：6落敗出局，可以專心在西甲爭取護級。

狼隊首回合在迪亞高祖達大演帽子戲法，協助球隊在主場4球大勝愛斯賓奴，主帥紐奴在今仗次回合特意收起祖達及占美尼斯等主力；愛斯賓奴亦將武磊先列後備。

主隊改由卡里利（Jonathan Calleri）攻堅，在上半場16分鐘便有斬獲，但狼隊隨即由艾達馬查奧爾在6分鐘後扳成平手。卡里利在下半場12分鐘處理12碼建功再下一城，主隊再取領先，及後並換入武磊增強攻力，力爭收復失地，可惜狼隊杜靴迪近門得手，在79分鐘射成2：2平手，而卡里利在補時階段頭槌頂入，完成帽子戲法，並為球隊取得「安慰獎」，以3：2擊敗狼隊，但仍以總比數3：6落敗出局。

愛斯賓奴暫時以19分與雷加利斯同分，但以較差得失球敬陪末席，他們距離17位僅5分，仍然有機會力爭留級。

愛斯賓奴前鋒卡里利雖然連中三元，可惜未能助球隊晉級。（路透社）

狼隊的杜靴迪門前建功，為球隊射成2：2。（Getty Images）

雖然狼隊順利晉級，但後備入替的尼圖卻在比賽末段出現極尷尬一幕，該名葡萄牙球員在一次反擊中，把握對手守衛的失誤並加速推過出迎的愛斯賓奴門將，但他卻未能完成最簡單的任務，竟然面對空門射斜，難怪他在「驚天失機」後以球衣蓋過頭部，是否因為他知道晉級在望，所以「求其一腳」呢？

狼隊自1980/81球季後，相隔近40年再度出戰歐洲賽，如今順利躋身歐霸16強，主帥紐奴當然十分滿意，指這是球隊努力的成果，而戰績對球會意義重大，希望球隊繼續晉級。

尼圖面對空門射失，只好「以衫遮醜」。（路透社）

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