【歐霸】曼聯創後費格遜年代最大勝仗　恩哈路入球獻亡姊

「生涯往後每一個入球亦會獻給天上的姊姊」，從中超的上海申花外借至曼聯的恩哈路，在主場的歐霸盃32強次回合對布魯日的賽事，攻入他在紅魔鬼的首個入球，在慶祝時展示出印有亡姊相片的T恤，並雙手指向天上。 曼聯在奧脫福5球大破布魯日，取得後費格遜年代的主場最大勝仗，昂首晉級16強。

曼聯首回合與比利時布魯日打成1：1平手，相隔一周後重返奧脫福主場戰次回合，主帥蘇斯克查繼續派出大腦波基斯費南迪斯統領中場，另一新兵恩哈路則任單箭頭。

曼聯在今仗控制戰局，錄得66%的控球率及壓倒性的28次射門，使布魯日的前利物浦門將米洛列特十分忙碌。紅魔鬼在強攻下，終由一個12碼打開紀錄，布魯日的守衛迪利（Simon Deli）情急下在禁區內犯手球，隨即被紅牌驅逐離場及吹罰12碼，費南迪斯操刀中鵠，在上半場27分鐘打開缺口。

客軍在十人應戰下更見劣勢，曼聯在上半場後段擴大領先優勢，尼日利亞中鋒恩哈路接應馬達的傳中近門得手，加上麥湯米尼的撞射建功，紅魔鬼在上半場已遙遙領先3：0。

布魯日守衛迪利在上半場手球領紅，成為今仗的轉捩點。（路透社）

曼聯在下半場末段再添紀錄，後備入替的連格造就費特，在82分鐘射成4：0，該名巴西中場在補時階段撞射「埋齋」，結果曼聯主場5球大破布魯日，兩回合以總比數6：1晉級16強。

在奧脫福一場久違的勝仗，在「夢劇院」觀戰的曼聯球迷當然高興，上次在主場5球大勝，已經要回溯至費格遜仍在執教的2011年12月，亦是後「費Sir」年代的最大勝仗。

費南迪斯未有戰足全場，及後由連格入替，而連格亦有貢獻助攻。（路透社）

今仗戰畢全場的箭頭恩哈路攻入曼聯的第一個入球，他在慶祝時兩手指向天空，並掀起球衣，展示出印有亡姊相片的T恤，將入球獻給去年年底去世的胞姊。

恩哈路在賽後表示，加盟曼聯以來最期待的一刻終於出現，「球隊在今仗火力全開，而我在奧脫福取得首球，對我的意義重大，我從加盟首仗便十分期待為球隊建功，如今終於做到了，實現我在小時候的夢想。」

主帥蘇斯克查當然對恩哈路讚不絕口，並指出他正是曼聯前線缺乏的球員，因為他是典型的中鋒，而他在今仗證明曼聯簽入他的決定正確。

另外，同樣主場出擊的阿仙奴，戰至加時被奧林比亞高斯攻入絕殺一球，結果以1：2告負，兩回合計踢成2：2，以較少的作客入球爆冷出局。

恩哈路在建功後，兩手指向天上，將入球獻給亡姊。（路透社）

Ighalo: “The T-shirt is for my late sister. I lost my sister in December, and she is very dear to me, good United fan too. We hoped for this moment, but now I am in United she is not here to see what is going on.” #MUFC pic.twitter.com/ejtRBSVY45 — MUFC Scoop (@MUFCScoop) February 27, 2020

英超第28輪直播賽程（按圖放大）