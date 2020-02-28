【歐霸】國際米蘭閉門作賽報捷　盧卡古「自製籃板」建功

意大利的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，國際米蘭主場應戰盧多格德斯的賽事雖然如常進行，但以閉門作賽的形式舉行，而客軍一眾球員在前往球場途中亦戴上口罩。 國際米蘭結果由比拉基及盧卡古各建一功，以總比數4：1擊敗對手晉級。

因受新冠肺炎疫情影響，賽會早前決定今仗歐霸盃32強次回合的賽事，將在空蕩蕩的聖西路球場中進行，為免疫情進一步擴散。來自匈牙利的盧多格德斯（Ludogorets），當他們抵達意大利，一眾職球員亦戴上口罩，他們在前往球場的巴士上同樣未有鬆懈。

因未有觀眾的關係，聖西路球場門外並沒有球迷聚集，球場的閘口早已關上，並展示今仗閉門作賽的告示。

盧多格德斯球員抵達意大利後，隨即戴上口罩。（美聯社）

國際米蘭帶兩球的優勢返回主場，但在開賽26分鐘先被客軍開紀錄，但國米在落後6分鐘後便收復失地，艾歷臣造就左翼衛比拉基（Cristiano Biraghi）攻入效力國米的首個入球。

盧卡古在完半場前再建一功，接應「死黨」阿歷斯山齊士的傳中，入楔近門頭槌攻門，雖然被對方門將撲出，但竟然撞向他的頭反彈入網，盧卡古以「二次頭槌」建功，助國米反超前2：1。山齊士及盧卡古在下半場分別射中柱，未能再添紀錄，結果國米以總比數4：1贏波晉級。

盧卡古二次頭槌逐格睇（按圖放大）

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兩軍在空蕩蕩的聖西路球場中作賽。（美聯社）

盧卡古以特別方式頂入領先一球。（歐霸官網圖片）

盧卡古「二次頭槌」建功片段：