【歐霸】費南迪斯表現大獲好評　曼聯傳奇中場：他似曼城迪布尼

曼聯在昨晚的歐霸盃32強次回合，主場以5：0大勝布魯日，兩回合以6：1晉級，其中葡萄牙中場波基斯費南迪斯今仗射入12碼，加盟後4場攻入兩球並交出兩次助攻。 曾經身穿18號球衣的曼聯傳奇中場史高斯，大讚費南迪斯以一人之力激活了整支球隊的進攻，令到曼聯的足球再次變得刺激好看。史高斯特別讚賞費南迪斯在球場上的洞察力，在接應傳球之前，已明瞭場上形勢。

在當地時間昨晚（2月27日）的歐霸盃32強次回合，曼聯主場對布魯日，名宿史高斯獲當地電視台邀請，擔任評述嘉賓，這名英格蘭傳奇對費南迪斯的表現讚不絕口，「他為一支進攻一潭死水的球隊帶來生命，你可能會想，假如曼聯在夏天已經買到他回來，事情會是怎樣。」

「他令到一支踢法不太悅目的球隊變得精彩好看。」史高斯效力曼聯的大部分時間都穿上18號球衣，巧合地，上月由葡超士砵亭來投的費南迪斯，也選了18號。自從2012年4月的拿尼後，再次有葡萄牙球員連續兩場上陣為曼聯入波。

費南迪斯今場射入12碼。（路透社）

史高斯擔任電視台評述嘉賓，點評曼聯表現。（網上片段截圖）

45歲的史高斯說：「對於一個從其他聯賽而來的球員，這並不尋常，通常都要適應一段時間才能踢出水準，但他從剛加盟第一次上陣，就已經看起來完全適應了。」

「這是個完美的晚上，球隊踢出好表現，費南迪斯站出來，控制了整場比賽的節奏。」

「問我喜歡費南迪斯哪方面？所有。他的創造力，還有他場上的意識。皮球未到他腳下的時候，他已經清楚四周發生什麼事。」

費南迪斯是現在曼聯的18號仔。（路透社）

史高斯初出道踢前鋒，及後轉為進攻中場，擅長後上射門，到職業生涯晚期轉任防中，擅長長傳及控制節奏。他認為費南迪斯的踢法與迪布尼相似，他說：「你問我費南迪斯像哪位球員？我唯一想到的就是曼城的奇雲迪布尼。迪布尼已經是英超的最佳球員，但費南迪斯只是剛剛登陸英超。」

費南迪斯今場功成身退，被換離場。（路透社）

史高斯認為蘇斯克查擔任領隊後，幾名新兵的表現都對辦，包括丹尼爾占士、哈利馬古尼、雲比沙卡、費南迪斯。他說：「這種困境已經持續多年，蘇斯克查現在做的是重建。我看到積極的訊號，蘇斯克查簽了4個球員回來，包括外借的恩哈路的話就5個，我覺得這班新兵的表現都非常好。」

「我覺得前路是光明的，今場已經踢得不錯，尤其頭20分鐘，整支球隊生氣勃勃，有時你只需要加一個好球員例如費南迪斯入去，人人都會踢得更好。大家都加多半錢肉緊，希望在新隊友面前展露實力。」

曼聯晉級後，下場回師聯賽，作客愛華頓，再之後就踢英足盃，作客打比郡。