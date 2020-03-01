【德甲】拜仁對賀芬咸末段棄戰抗議　一幅橫額道出德國球迷心聲

德甲班霸拜仁慕尼黑在今周作客賀芬咸，但拜仁就像在自己主場出賽一樣，完全控制戰局，在上半場15分鐘已火速轟入3球，結果以6球大破賀芬咸，繼續在聯賽榜高踞榜首。 雖然射手利雲度夫斯基因傷缺陣，但隊中的「千禧後」小將約舒亞舒克斯首度擔正，並隨即取得「士哥」，惟賽事末段卻出現意料之外的情況。

拜仁慕尼黑在周中的歐聯16強首回合，作客以3球擊敗車路士，但主力射手利雲度夫斯基賽後發現骨裂，需要養傷一段時間。拜仁在今仗聯賽中，改以18歲小將約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）攻堅，配合古天奴及湯馬士梅拿等常規主力。

賀芬咸門將包文今仗6度失守。（路透社）

古天奴在今仗梅開二度。（路透社）

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利雲度夫斯基的缺陣，並未有削弱拜仁的攻力，開賽僅2分鐘便由歐聯梅開二度的基拿比先開紀錄，揭開大勝的序幕，及後甘美治撞射及約舒亞舒克斯在禁區內冷靜得手，在15分鐘已遙遙領先3：0。不過，拜仁未有就此收手，古天奴在33分鐘及47分鐘連下兩城，哥列斯卡在62分鐘挑射再建一功，拜仁在一小時左右已大幅領先6球。

戰至下半場中段出現插曲，一批激進的拜仁球迷在看台上展開一幅橫額，辱罵賀芬咸的主席賀普（Dietmar Hopp），拜仁主帥菲力克及球員上前調停不果，拜仁高層如沙歷咸美錫亦走進球場協助調停事件，球賽被迫暫停。

兩軍球員返回球員通道等候，賽事在擾攘十多分鐘後繼續，雙方球員決定在最後十多分鐘不作任何攻勢，互傳直至完場，向一部份的激進球迷說不，拜仁行政總裁路明尼加親身向賀普致歉。最終拜仁以6球大破賀芬咸，以52分續居榜首。

影片：球迷擾攘事件、兩軍球員互傳到完場

拜仁慕尼黑球迷掛出橫額，諷刺賀芬咸主席賀普是「Son of a bxxch」。（美聯社）

為何賀普犯眾憎？



事實上，這已非賀普首次被對手球迷侮辱，此前，多蒙特及慕遜加柏球迷都曾作同一舉動，其中「蜜蜂兵團」球迷更因而遭賀芬咸方面「禁賽」，未來3年都不得作客賀芬咸。到底賀普做錯了什麼？全因他在德國球迷眼中是「做壞規矩」的一個。



賀普生於賀芬咸所處小城市辛斯海姆（Sinsheim），創立了歐洲最大型電腦公司SAP，SAP市值53億歐元，而賀普本身亦是曝光率極高的知名財閥，在他投資下，賀芬咸由地區業餘球會，在2008/09球季升上德甲。投資本身並沒錯，但德國聯賽一向有一條「50+1」傳統規例，即球會至少51%股權要由球迷擁有，確保球迷擁有自家球會的決定權，這令德國球迷自豪、同時對如車路士、曼城、巴黎聖日耳門的「土豪足球」相當反感。



然而，德國足協（DFB）卻「特許」賀普擁有96%賀芬咸股權，先例一開就沒有回頭路，利華古遜（拜耳藥廠）、禾夫斯堡（福士汽車）紛紛跟隨，而近年惹起爭議的RB萊比錫（紅牛）亦走上相似的路，終令堅守傳統的球迷忍無可忍，反對賀普的聲音無日無之。

+ 4 + 3 + 2

兩軍在下半場擾攘十多分鐘，賽事才可繼續進行。（路透社）

今仗首度在德甲正選上陣的荷蘭小將約舒亞舒克斯，在上半場15分鐘的入球盡顯功架，此子今季不少時間為二隊上陣，他在去年12月起被升上一隊，早前首度在德甲登場，入替僅1分鐘便在弗賴堡身上取得「士哥」，他連續兩場後備入替都有進帳，加上今仗的入球，他已在德甲累積3個入球。

拜仁高層沙歷咸美錫亦要走進球場調停球迷的行為。（路透社）