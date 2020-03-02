【西甲】2：0擊退巴塞　皇馬重登榜首

西班牙甲組聯賽，主場的皇家馬德里與爭標「宿敵」巴塞隆拿合演國家打吡，「銀河艦隊」憑下半場兩個入球贏2：0，同時粉碎了巴塞爭取連續5季西甲作客班拿貝球場凱旋的美夢；賽後皇馬以26戰56分反壓55分的巴塞，重返榜首。

兩隊佈防嚴密，壓迫感十分，雖然比賽節奏明快，但真正要門將作出撲救的埋門卻不多。開賽初段，主場的皇馬積極搶攻，前鋒賓施馬曾在禁區邊「窩利」施射惟高出。

巴塞及後展開反攻，21分鐘，後衛佐迪艾巴左路助攻地波傳中，前鋒基沙文禁區內起腳未能命中目標；33分鐘，基沙文斜傳艾法美路，後者擺脫主隊中場卻奧斯之後「半單刀」埋門，乘門將出迎之際起右腳射門但被擋出；其後中場布斯基斯高波送前，美斯後上接應禁區邊勁射惜「太正」，兩隊半場互紀錄。

「00後」鋒將打破僵局

換邊後「銀河艦隊」大舉施壓，55分鐘，前鋒艾斯高左禁區邊「放冷箭」，門將達史特根飛撲僅僅托出底線；60分鐘，艾斯高近門接應傳中球一頂被擋出；兩分鐘後輪到賓施馬近門窄角「窩利」射高。

戰至70分鐘，皇馬終憑巴西「00後」鋒將雲尼斯奧斯祖利亞打破僵局，他接應卻奧斯直線妙傳，推球入禁區窄位勁射破網成1：0。

失球後巴塞顯得更加進退失據，門前險象環生，加上美斯一次難得的「單刀」埋門被主隊另一巴西兵馬些路破壞，更難平反敗局；臨完場前，主隊前鋒馬里安奴戴亞斯右路接應界外球，長驅直進入禁區窄角度射成2：0完場。