【新冠肺炎】康文署解禁　足總盃周末復賽　更衣室設限惹球會不滿

因武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）疫情仍未受控，香港足球總會早前將原定3月1日重啟的港超聯再度押後。足總今日（2日）跟港超球會召開會議，會後透露康文署將重開將軍澳運動場，而足總盃賽事獲安排優先舉行，本周六將會進行首圈賽事。

港超10間球會早前決定，拒絕港超及足總盃等賽事於將軍澳香港足球總會足球訓練中心作賽，要求足總向政府爭取開放康文署轄下場地閉門作賽。隨着康文署日前公布明日起逐步解封部份體育設施，令港超復賽的希望露出曙光。

足總今日跟港超球會再度召開會議，會後行政總裁溫達倫向傳媒證實，足總昨日已獲康文署確認，將開放將軍澳運動場進行閉門比賽，「康文署向我們提供將軍澳、旺角大球場及小西灣運動場，但目前雙方只落實在將軍澳作賽，其餘兩個場地仍有待跟當局確認賽程。足總會盡可能在3月21日國際賽期前，在將軍澳安排決賽以外的足總盃賽事。」

港超聯比賽原定於昨日重啟，惟因場地問題而再度押後。（資料圖片）

溫達倫補充，由於在會議上收到部份球會意見，足總或會考慮於本月21日加插一輪港超聯，「因為4月份賽程很緊密，有球隊要參加亞協盃，也有球隊每隔3日就踢比賽，他們希望盡可能減輕負擔。」足總日內將重新安排所有賽程，料明日會對外公布；據了解，足總拒絕安排「雙料娛樂」，足總盃首圈會在本周六進行第一場比賽，惟對賽球隊仍有待落實；而港超聯亦有可能在近日重開。

疫情下終爭取到在球場閉門作賽，足總行政總裁溫達倫稱，稍後會公布新賽程。（袁志浩攝）

開放球場人數設限 李志堅：希望可再爭取



其實足總選取將軍澳運動場作為復賽場地，相信跟康文署要求的防疫措施有關。當局要求足總限制每間更衣室的使用人數，同時間最多只可容納6人，且拒絕開放淋浴設施。而由於將軍澳運動場擁有4間更衣室，料每隊將獲准使用兩間；足總也會另外安排會議室予球會使用，溫達倫稱：「政府也限制場地只開放予120人，包括所有職球員、傳媒及嘉賓；其他由足總實施的衛生措施，如體溫檢測等也會維持。」



據悉，部份球會對更衣室設定人數限制有所不滿，東方龍獅總監兼主教練李志堅就此事回應，希望足總可再向政府爭取訴求，「明白有些情況非足總可決定，有建議足總安排專車，在賽後接送球隊到足球訓練中心淋浴，希望可解決問題。」他又指在目前時勢下，球場負擔及質素等已非首要考慮因素，「目前的安排已是奢侈品，也是沒辦法之中的辦法，唯有接受。」

足總跟港超球會自疫情後第四度召開會議，就港超場地及賽程等問題進行討論。（袁志浩攝）