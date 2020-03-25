【東京奧運】延期是福是禍？　港將各有想法：是機遇　也憂變化

東京奧運勢延期一年。 2019年，我們怎也想像不到新冠肺炎（武漢肺炎）會在2020年初全球肆虐；2021年，又會是怎樣的光景？ 無人知曉的未來，一天24小時卻是不變的，時間公道得給勤勉的人帶來力量，給懶散的人只留下一片悔恨；就如香港單車女將梁寶儀所言，「延期一年會是最公平和負責任的做法。」 人命高於一切，延期無可厚非，但即使每個運動員都贊同這一點，延期也會令他們擔憂。

香港單車隊因國際單車聯盟（UCI）改例而重奪女子麥迪遜入場券，功臣之一的梁寶儀原定於今夏首征奧運。手臂上疤痕仍清晰可見的她說，這從不是唾手可得的入場券，她以「奇跡」來形容失而復得的奧運資格。



然而，十多天前的狂喜後，卻因疫情肆虐遇上奧運延期，聽到消息後她不慍不火，「全球疫情嚴重，很多國家運動員都需要家居隔離，未能訓練。對我們單車隊的影響還好，可以在室內踩機，又可以選擇到人少的郊外踩，有些國家隊被禁出門，都難於訓練。延期是一個公平和負責任的做法，如照原定計劃，運動員要承擔很高風險。」

梁寶儀去年才真正加入麥迪遜行列，與隊友憑積分排名取得東奧女子麥迪遜賽資格。（資料圖片/梁鵬威攝）

重創骨裂鑲9枚鋼釘 8年堅持終奪個人獎牌

與時間競賽，是運動員必須面對的挑戰，不只是賽場的一分一秒，更是人生的每時每刻。在2011年奪下亞洲公路單車錦標賽青年組個人公路賽金牌後，寶儀一直與成人組個人獎牌無緣，直至去年10月，她在亞洲場地單車錦標賽先後在個人追逐賽及記分賽獲1銀1銅，是升上成人組別8年後首兩面獎牌。

在這8年浮沉之中，她雖然沒有站上個人項目頒獎台，但她所經歷的大概比任何獎牌更能代表這名26歲車手；2018年雅加達亞運前右手受創骨裂，因第一次手術失敗，需從盤骨取骨植骨再加長傷處鋼板作固定，她是在鑲了9枚鋼釘下出戰該場亞錦賽，頂住不適仍能創出個人最佳成績、摘下了兩面獎牌，是多年來磨練得來的強韌意志。

苦戰8年，梁寶儀去年終在亞錦賽取得轉戰成人組別後首兩面獎牌。（資料圖片/楊宇翹攝）

重傷過後，隊友在換手時都不夠膽太大力拉寶儀的手。（資料圖片/梁鵬威攝）

奧運延期磨煉技術 拆釘手術順延

為了爭奪東奧資格，沒有停下來做第三次手術的時間，她在這樣的狀況下仍捱過十多場硬仗。事實上，去年才真正加入麥迪遜行列的她不諱言，「在2018年賽季的世界盃成績不算很好，單看這季表現是不足以參加奧運的，我們能去奧運是因為3人（梁寶儀、楊倩玉及逄瑤）在去年進步了，不論是技術抑或默契上，是靠逆轉才能入奧的。」



她認為延期對備戰來說是好事，可藉更多時間鍛練技術和培養默契，特別是給予手肘傷患更多時間康復，隊友能對自己增添信心：「因為始終斷過，大家在換手時都不夠膽太大力拉我，我自己沒什麼負擔，但她們會擔心，多了時間回復肌肉力量，隊友對我也會有信心，不用再『就力』。」然而，延期也意味她需在奧運後、再延長一年才可做拆釘手術。

香港已獲得的奧運資格

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寶儀認為東奧若延至2021年上演，一年兩大運動會的備戰計劃會較吃力。（香港單車總會提供）

而延期至2021年的最大影響，則是一年中征戰兩個運動會（奧運及全運會）需調整備戰計劃，「可能會打亂比賽計劃，一年兩個大運動會，備戰上有點吃力，可能會從中有所取捨，仍要看最後東奧落實結果。」

一年是長是短？對曾在單車生涯中奮鬥8年的寶儀而言，她深信堅持的時間從來不是白過的；不停挑戰自己的最佳時間、突破自身的極限，延期所「偷來的時間」，她視之為踏上奧運舞台前強化自己的機會。但願在2020年的東京，能看到鑊場上的梁寶儀全速享受人生第一個奧運。

梁寶儀認為東京奧運延期，對她有正面亦有負面影響。其他運動員亦一樣，有喜，亦有悲。人命必定比奧運重要，這一點無人不認同，但對於生涯短暫的運動員來說，延期帶來的衝擊，卻是必需面對的現實。



按圖觀看一眾將參與、或極大可能參加東京奧運的港將，對於延期的盼望和憂慮：