【東京奧運】盤點史上未能如期舉行的奧運　疫症影響堪比世界大戰

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2020年東京奧運延期在即，日本首相安倍晉三已向國際奧委會（IOC）提案，押後至2021年夏天前舉行，IOC主席巴克100%同意。在歷史上，還有哪幾屆奧運未能如期舉行？

1916年夏季奧運

本身這屆奧運定於德國首都柏林舉行，但第一次世界大戰在1914年爆發，至1918年冬天才完結，所以這屆奧運不得不取消。柏林之後獲得1936年奧運的主辦權，成功舉辦，成為二次大戰前最後一屆奧運。

新冠肺炎疫情襲全球，奧運也不得不改期。（Getty Images）

一次世界大戰令到1916年奧運取消。（Getty Images）

1940年夏季奧運及冬季奧運

這兩個奧運因為第二次世界大戰而取消。巧合地，與今屆一樣，1940年夏季奧運原本在日本首都東京舉行，但因為戰爭，先被改到芬蘭的赫爾辛基主辦，其後該屆賽事取消。

1940年冬季奧運本身都在日本舉行，主辦城市是北海道的札幌，但因為日本侵華戰爭在1937年爆發，所以被改於德國的Garmisch-Partenkirchen舉行。然而，因為二次大戰，最終這屆冬奧無法舉辦。

二次大戰令到兩屆夏季奧運及兩屆冬季奧運取消。（Getty Images）

二戰後奧運復辦，倫敦在1948年舉行夏季奧運。（Getty Images）

1944年夏季奧運及冬季奧運

二次大戰到1945年才完結，所以1944年的奧運亦要取消。原定英國的倫敦會是1944年夏季奧運的主辦城市，而冬奧的主辦城市則是意大利的Cortina d'Ampezzo，但那時候戰火連天，這兩項賽事都未能舉行。其後，在1948年，倫敦主辦二戰後首屆奧運。

原定今年7月舉行的東京奧運，因為新冠肺炎而延期。（Getty Images）

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