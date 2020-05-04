【行山】西貢鹹田灣乾坑掛滿藍色路標　山友義務清走數量多到嚇人

行山資訊專頁「天行足跡」昨日表示，到西貢鹹田灣一條乾坑行山時，發現在500米的路上，有77條引路膠帶。儘管山路崎嶇，但乾坑沒有分岔口，他指這些藍色路標的頻密程度令人咋舌，有些位置更加在肉眼可見的距離內就有3條路標。

「天行足跡」昨日沿麥理浩徑第2段走，行至近鹹田灣時離開主麥，沿山咀小徑上攀至山脊，之後經一條乾坑回到鹹田灣。那條乾坑長約500米，十分崎嶇，亦甚少人行，「天行足跡」發現乾坑兩旁的叢林掛滿藍色的路標膠帶，路標密度非比尋常，並用「三步一標」來形容。

從「天行足跡」分享的照片所見，有些位置在目測距離內已經掛了3條路標，「連續3條，一米一條」；亦有位置是一株小樹上掛住兩條路標。這些路標款式一樣，相信是來自同一支行山隊。

山友在鹹田灣一條乾坑發現大量同款路標：

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他一邊沿乾坑落山，一邊清走那些藍色路標。出乾坑後，他數一數，拆走了77條藍色路標。他在社交網站上這樣寫：「乾坑只長500米，没分支，沒機會行錯，為何要密集落標？用來為行友打氣？用來宣示主權？」

路標又名引路帶，在香港郊野時常見到，通常是行山隊綁在沿路的樹上，指引隊友跟路行，通常在分岔路口出現。有的行山隊會用膠帶，有的會用絲帶，有的就用尼龍繩，更曾經見過有的用報紙。

在香港山上，一些分岔口常見路標及引路帶，通常是行山隊留下的。（顏銘輝攝）

在山上見過有報紙路標或引路帶。（顏銘輝攝）

引路帶應否存在，是行山界一項爭議性的話題。有人覺得引路帶在隱蔽小徑中特別有用，幫助迷途山友找到正確的方向，有存在價值，但亦有人認為引路帶並不環保，影響樹木生長，而引路帶有時亦會帶錯路，因為其他人不知道路標的目的地。

不過，如此密集地綁路標，幾百米有幾十條，網民就一致反對。在「天行足跡」的帖文下，引發網民共鳴，有的表示在象山、白虎山、鳳坑等地見過這款路標，指這款藍色路標多到離譜；他們紛紛表示見一條拆一條。有網民就覺得領隊掛路標不是問題，但希望那支行山隊有手尾，請隊尾的隊員收回路標。

記者向環保組織「綠惜地球」的社區協作總監鄭茹蕙查詢，她第一個反應是「又嚟嘞！已經講過呢個團隊好多次，幾年嘞」！鄭茹蕙表示，她在2017年已經見過這支行山隊通山掛路標，掛得非常密，當年已經引起網民討論，「做法跟現在的很似，沒有改過」。

那支行山隊的領隊當年解釋，他用的路標是可分解的塑膠，而鄭茹蕙就保留了一條3年前拆下來的路標，一直放在窗台曬，至今路標樣貌沒有大變。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，她在2017年拾過這款路標，一直擺在窗台，至今仍然完整，沒有分解。（受訪者提供）

鄭茹蕙認為這款塑膠所謂的分解只是會變成膠粒或微塑膠，所以絕對不可以留在郊野。除了環保原因外，她指這支行山隊將路標掛得那麼密，影響景觀，而作為一支負責的行山隊，領隊掛完之後，殿後的人應該收回路標。

鄭茹蕙表示領隊掛路標掛得好的話，在分岔口掛一個已經讓隊友清楚看得見，不用一個分岔口掛幾個或者沿路不斷掛，而且掛得多的話，隊尾的人也難以收回所有路標。除了掛路標外，她透露某些教練或團體會用粉筆畫低標示，或者用麵粉灑出標示，隊尾的人只要用水一噴就可以清走路標。