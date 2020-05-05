【足球熱話】前史浩克青訓「死過翻生」　揭破驚天大陰謀

德國球壇最近發生一件「死過翻生」的懸案，前史浩克04青年軍的剛果民主共和國球員甘巴（Hiannick Kamba），據報在2016年1月在祖國的一場車禍中去世。不過，德國《圖片報》透露該名前史浩克球員仍然在生，更返回德國魯爾區工作。

司職右後衛的甘巴，是史浩克04的青訓產品，而當年曾經與現役拜仁慕尼黑門將紐亞做隊友，而甘巴更一度被視為史浩克04的新一代右閘接班人。甘巴在2007年7月離隊，及後在德國低組別聯賽打滾，據報甘巴在2016年1月於民主剛果的一場車禍中喪生。

甘巴是史浩克04的青訓產品，曾與紐亞做隊友。（Twitter截圖）

不過，近日德國《圖片報》報道，該名理應4年前去世的民主剛果球員，最近竟然出現在德國的魯爾區，加上多間德國傳媒證實該名「過世」的球員仍在人世。

甘巴當年與朋友在民主剛果內旅遊時，突然被同伴拋棄，更拿走他身上的證件﹑電話及金錢，及後便傳出他的「死訊」，他的當時的妻子為甘巴處理身後事，辦理死亡證及喪禮等，並獲得一筆6位數字的保險金。

「死過翻生」的甘巴，據報在2018年向德國領事館報案，及後在同年3月返回德國，正式控告前妻偽造他的死亡文件，並騙取6位數的保險金。

甘巴離開史浩克04後，曾經在德國低組別賽事中打滾。（Twitter截圖）

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