【德甲】終於有波睇！下周六正式復賽　魯爾區打吡打頭陣

經歷近兩個月的足球「真空期」，德甲鐵定5月16日回歸，當日將由多蒙特大戰史浩克04的「魯爾區打吡」打頭陣，有望在6月底完成今個球季。

管理德甲及德乙的德國足球聯賽（DFL），早前為復賽特意為兩個級別所有球隊的職球員，進行病毒測試，雖然在首輪超過1700人當中，其中10人的樣本呈陽性，及後進行第二輪測試中，抽取1695個樣本，其中兩個呈陽性反應，但依然無礙德甲復賽的腳步。

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多蒙特主場西法倫球場雖然在下周六只可閉門作賽，但對一眾「餓波」已久的球迷而言也是喜訊。（資料圖片／Getty Images）

德甲球會已經復操準備恢復賽季：

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德國總理默克爾在周三（6日）的會議後，為德國聯賽回歸「開綠燈」，同意德甲及德乙在5月中復賽，賽會透過官方網站公布，兩個級別賽事將在下周六（16日）起重燃戰火，並目標在6月底前結束球季。聯賽重開後，將繼續以閉門形式進行賽事外，球場內大概容納300人，包括兩軍球員﹑球證及其他工作人員，而賽程亦將依然跟隨主客制上演，球迷亦不可在球場外聚集。

德甲將在下周六上演第26輪聯賽，而在當日香港時間晚上9點半將有5場賽事同步上演，當中包括「魯爾區打吡」，由多蒙特主場迎戰史浩克04，另外暫列聯賽榜第3位的RB萊比錫將在主場鬥弗賴堡，力爭收窄與榜首拜仁慕尼黑的差距。以55分居榜首的拜仁慕尼黑，將在周日作客柏林聯。

德甲復賽首日將上演「魯爾區打吡」，由多蒙特主場鬥史浩克04。（資料圖片／Getty Images）

歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）指德甲復賽是個令人鼓舞的消息，並表示德甲將會各個聯賽的榜樣，「德國政府容許德甲復賽是個天大的喜訊，這是回歸正常生活的重要一步，也是德國足總及政府等各方面努力得來的成果，我有信心德國可以向其他聯賽示範，如何在安全的情況下進行賽事。」

位列榜首的拜仁慕尼黑，在餘下賽事力爭再度德甲。（資料圖片／Getty Images）

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