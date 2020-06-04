【國歌法】足總將檢討港足賽事保安安排　望避免現場衝突

立法會今日（４日）完成《國歌條例草案》（《國歌法》）三讀程序，日後球迷若於香港足球代表隊比賽期間公開及故意侮辱國歌，一經定罪，可監禁3年及罰款5萬元。 足總主席貝鈞奇指，會方希望盡量避免場內發生衝突，將跟有關部門檢討港足比賽的保安安排。

立法會今日通過《國歌法》，香港足球代表隊所參與在本港舉行的國際賽事，料屬於條例草案附件三訂明須奏唱國歌的場合——「特區政府舉辦的重大體育賽事」。

有關比賽必須奏唱國歌，屆時場內球迷、職球員及傳媒將受《國歌法》監管。

香港足球代表隊參加國際足協旗下賽事，賽前定當奏唱國歌。（資料圖片／李澤彤攝）

奏唱禮儀屬指引 未設罰則

根據《國歌法》條文第4條，出席奏唱儀式人士需要肅立和舉止莊重，以及並無不尊重國歌的行為。

以港足去年世界盃亞洲區外圍賽主場鬥巴林及柬埔寨為例，部份球迷就曾在奏唱國歌期間默站、背對球場及高叫口號，這些行為或有機會不合「莊重」或「尊重」的準則。

不過前政制及內地事務局局長聶德權曾稱，第4條條文屬指引性，是列出奏唱國歌的禮儀，條文並未設有罰則。

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去年世界盃外圍賽香港對巴林期間，有球迷背對球場，並舉起「boo」紙牌，示意噓中國國歌。（資料圖片／羅君豪攝）

侮辱國歌與否講求三大元素

過往的港足國際賽，比賽期間亦曾有球迷噓國歌，或在奏唱國歌期間高舉印有「Boo」字樣的紙牌。根據《國歌法》條文第7條，任何人如公開及故意以任何方式侮辱國歌，將視作「侮辱行為」；一經定罪，可判處第5級罰款（即罰款5萬元）及監禁3年。

按聶德權早前說法，《國歌法》主要講求「是否公開場合」、「是否有意圖侮辱」及「行為是否侮辱國歌」3個元素，法庭會就個別事件發生的背景，去判斷是否違反有關罪行。

聶德權在出任政制及內地事務局局長時，曾就國歌法條文解釋。(資料圖片/高仲明攝)

而球迷在比賽中噓國歌，或「涉及大批身份不明確的肇事者」，《國歌法》因此將檢控期限延長至兩年，比一般所規定的半年為長。按條文指，執法部門可於警務處處長發現或知悉有關罪行的一年內，或干犯該罪行的兩年內，展開法律程序。

過往有球迷在場內舉起政治標語，國際足協派遣的場監亦會紀錄情況，而足總也曾因球迷噓國歌而被罰款。（資料圖片／袁志浩攝）

貝鈞奇：避免場內衝突

國際足協一向對球迷噓國歌的行為也有監管，每場比賽都會安排場監於球場觀察，並以相機紀錄現場情況。國際足協在今屆世界盃外圍賽中，已兩度以違反比賽秩序與安全規則、並傳遞不當信息為由，向香港足總罰款共35萬港元。

足總主席貝鈞奇指，會方將一如以往以勸導球迷為主，「希望球迷自覺及尊重國歌。大家也是支持香港隊，明白立場各有不同，惟不希望於場內宣洩。足總不會針對個別球迷，但若出現噓國歌，不排除相關部門會關注及執法。」

貝鈞奇兩年前曾表示，《國歌法》在港實施後場地保安將有法可依，管理人員可紀錄球迷噓國歌情況，再向警方舉報。他近日回應時表示，此舉是處理方法之一，能避免現場衝突，「最終會視乎現場情況而決定處理形式，足總會跟警方及場地管理人員檢討安排。」

貝鈞奇在2017年受訪時指國歌法立法後，場地保安可紀錄球迷違法情況，再向警方舉報。（資料圖片／袁志浩攝）

足總官方回應指，會方就每場大型或國際比賽，一向遵循相關安全及保安的指引及程序，於賽前與相關人士（一般包括球場管理、相關政府部門及保安公司等）進行風險評估及制定保安計劃。足總會密切留意最新事態發展，並跟進有關安排。

香港足球代表隊近年表現正逐漸提升，重溫他們的比賽圖輯：（按圖放大）